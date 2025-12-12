UP Weather: अयोध्या समेत यूपी के इन 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में पिछले 15 दिन से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 से अधिक बना हुआ है, जिसकी वजह से सांस एवं दिल के मरीजों की परेशानी बढ़ी है। इसी बीच, मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को सीतापुर और अयोध्या समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा की चेतावनी जारी की है।
दिन की तुलना में रात में मौसम पूरी तरह से बदल जा रहा है। न्यूनतम तापमान गिरने से रात के समय ठंड बढ़ी है। हालांकि, दिन में धूप निकलने से राहत मिलती है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर में घना कोहरा छाने की संभावना है।
इसके साथ ही श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पुरवा हवाओं के कारण आगामी तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि संभव है, लेकिन सोमवार से मौसम में फिर परिवर्तन के पूर्वानुमान हैं। दिन और रात के पारा में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार हैं, जिससे ठंड बढ़ेगी।
