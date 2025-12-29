कड़ाके की ठंड से मैनपुरी में बढ़ी हीटर और ब्लोअर की मांग, बिक्री हुई दोगुनी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पिछले एक सप्ताह से जारी कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम घना कोहरा छा जाने से सड़कों पर दृश्यता कम हो रही है, जबकि दिन भर चल रही बर्फीली हवाओं और गलन ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अब हीटर और ब्लोअर का सहारा लेने लगे हैं। यही कारण है कि नगर के इलेक्ट्रानिक बाजारों में इन उपकरणों की मांग अचानक बढ़ गई है और दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है।

मौसम में ठंडक बढ़ते ही इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़ आगरा रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार सूरज दुबे बताते हैं कि इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका सीधा असर बिक्री पर पड़ा है। उनके अनुसार बीते कुछ दिनों में हीटर और ब्लोअर की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं बाजार में हीटर विक्रेता नरेंद्र गुप्ता का कहना है कि ग्राहक अब बिजली की बचत करने वाले और सुरक्षित हीटरों के बारे में ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं।