कड़ाके की ठंड से मैनपुरी में बढ़ी हीटर और ब्लोअर की मांग, बिक्री हुई दोगुनी
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पिछले एक सप्ताह से जारी कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम घना कोहरा छा जाने से सड़कों पर दृश्यता कम हो रही है, जबकि दिन भर चल रही बर्फीली हवाओं और गलन ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है।
ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अब हीटर और ब्लोअर का सहारा लेने लगे हैं। यही कारण है कि नगर के इलेक्ट्रानिक बाजारों में इन उपकरणों की मांग अचानक बढ़ गई है और दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है।
मौसम में ठंडक बढ़ते ही इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़
आगरा रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार सूरज दुबे बताते हैं कि इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका सीधा असर बिक्री पर पड़ा है। उनके अनुसार बीते कुछ दिनों में हीटर और ब्लोअर की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं बाजार में हीटर विक्रेता नरेंद्र गुप्ता का कहना है कि ग्राहक अब बिजली की बचत करने वाले और सुरक्षित हीटरों के बारे में ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं।
यह हैं हीटर-ब्लोअर की कीमतें
ठंड के इस दौर में हीटर और ब्लोअर के दाम भी चर्चा में हैं। सामान्य इलेक्ट्रिक हीटर 1200 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक उपलब्ध हैं, जबकि अधिक क्षमता वाले आयल फिल्ड रूम हीटरों की कीमत 6000 से 10,000 रुपये के बीच चल रही है। छोटे और पोर्टेबल ब्लोअर 1000 से 2500 रुपये तक बिक रहे हैं, जिन्हें खासकर छात्र और किराए के मकानों में रहने वाले लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
