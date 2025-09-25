Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात के 9 बजते ही ढाबों पर दौड़े ब‍िजली व‍िभाग के अधि‍कारी, कट‍ि‍या-जुगाड़ देख रह गए दंग

    By Veerbhan Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    लाख प्रयास के बावजूद बिजली की चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। निरंतर मिल रहीं शिकायत के बावजूद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के निदेशक के आदेश पर जिले में अधिकारियों की टीम ने ढाबों की जांच की। कई ढाबों पर बिजली की चोरी पकड़ी गई है। अब जांच के आधार पर अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    आगरा रोड स्थित एक ढाबे पर कनेक्शन की जांच करते ब‍िजली वि‍भाग के अधिकारी। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। लाख प्रयास के बावजूद बिजली की चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। निरंतर मिल रहीं शिकायत के बावजूद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के निदेशक के आदेश पर जिले में अधिकारियों की टीम ने ढाबों की जांच की। कई ढाबों पर बिजली की चोरी पकड़ी गई है। अब जांच के आधार पर अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार रात लगभग नौ बजे नगर व उससे बाहर सड़कों के किनारों पर संचालित ढाबों पर बिजली कनेक्शन की जांच के आदेश मिले थे। आदेश पर सभी अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता ने अलग-अलग टीम बनाकर जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जीटी रोड और फोरलेन सड़कों के किनारों पर स्थित ढाबों पर प्रमुखता से जांच की गई। स्वीकृत लोड के अनुसार कई में ओवरलोडिंग पकड़ी गई।

    कई ढाबे ऐसे भी मिले, जिनमें अतिरिक्त कटिया डालकर फ्रिज व अन्य उपकरणों का संचालन कराया जा रहा था। कुछ तो बिना कनेक्शन ही संचालित मिले। सभी की रीडिंग व स्थिति को दर्ज कर टीम वापस लौट आई। बुधवार को सभी ने अपनी रिपोर्ट विभागीय उच्चाधिकारियों को सौंपी है।

    अधीक्षण अभियंता रवि प्रताप का कहना है कि जिनके यहां चोरी पकड़ी गई है, उनसे निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। लोड बढ़ाने की कार्यवाही भी कराई जाएगी। बिजली चोरी करते पकड़े जाने वालों के विरुद्ध विद्युत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Smart Meter: स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया में होगा बदलाव? आयोग में दाखिल हुआ ये प्रस्‍ताव