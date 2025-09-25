रात के 9 बजते ही ढाबों पर दौड़े बिजली विभाग के अधिकारी, कटिया-जुगाड़ देख रह गए दंग
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। लाख प्रयास के बावजूद बिजली की चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। निरंतर मिल रहीं शिकायत के बावजूद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के निदेशक के आदेश पर जिले में अधिकारियों की टीम ने ढाबों की जांच की। कई ढाबों पर बिजली की चोरी पकड़ी गई है। अब जांच के आधार पर अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।
मंगलवार रात लगभग नौ बजे नगर व उससे बाहर सड़कों के किनारों पर संचालित ढाबों पर बिजली कनेक्शन की जांच के आदेश मिले थे। आदेश पर सभी अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता ने अलग-अलग टीम बनाकर जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जीटी रोड और फोरलेन सड़कों के किनारों पर स्थित ढाबों पर प्रमुखता से जांच की गई। स्वीकृत लोड के अनुसार कई में ओवरलोडिंग पकड़ी गई।
कई ढाबे ऐसे भी मिले, जिनमें अतिरिक्त कटिया डालकर फ्रिज व अन्य उपकरणों का संचालन कराया जा रहा था। कुछ तो बिना कनेक्शन ही संचालित मिले। सभी की रीडिंग व स्थिति को दर्ज कर टीम वापस लौट आई। बुधवार को सभी ने अपनी रिपोर्ट विभागीय उच्चाधिकारियों को सौंपी है।
अधीक्षण अभियंता रवि प्रताप का कहना है कि जिनके यहां चोरी पकड़ी गई है, उनसे निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। लोड बढ़ाने की कार्यवाही भी कराई जाएगी। बिजली चोरी करते पकड़े जाने वालों के विरुद्ध विद्युत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
