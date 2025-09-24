राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से बिना अनुमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं को मीटर चुनने का विकल्प मिलना चाहिए और नए कनेक्शन पर मुफ्त मीटर लगना चाहिए। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि उन्हें प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल कर आयोग की अनुमति के बिना उपभोक्‍ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बिना अनुमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की जांच कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की करने के लिए लिखा है।

अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर लोक महत्व का प्रस्ताव दिया। जिसमें लिखा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने के साथ ही प्रीपेड और पोस्ट पेड मीटर चुनने का विकल्प दिया जाए। लिखा है कि पावर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने से पूर्व नियामक आयोग की अनुमति लेनी चाहिए थी जो नहीं लिया गया है।