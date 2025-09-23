Smart Meter: एक-एक यूनिट बिजली का हिसाब देगा स्मार्ट मीटर, ऐसे होगा हर समस्या का समाधान
लखनऊ में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में कई भ्रम हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिल्कुल ठीक हैं और उपभोक्ता एक-एक यूनिट का हिसाब रख सकते हैं। बकाया होने पर भी शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बिजली नहीं कटेगी साथ ही सार्वजनिक अवकाश पर भी सप्लाई जारी रहेगी।
अंशू दीक्षित, लखनऊ। बिना किसी पूर्व सूचना के स्मार्ट मीटर को अचानक प्री पेड में बदला जा रहा है। स्मार्ट प्री पेड मीटर तेज चलता है। बकाया होने पर बिजली काट दी जा रही है। पहले बिल कम आता था और अब दोगुणा हो गया है। पता नहीं चल रहा है कि बिजली की खपत कैसे बढ़ गई है, जबकि घर में बिजली उपकरण तो पहले वाले ही हैं। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक (कामर्शियल) योगेश कुमार ने जागरण विमर्श में दिए। उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में कुछ भ्रम है। मीटर बिल्कुल ठीक है। पारदर्शिता इतनी है कि उपभोक्ता एक-एक यूनिट का हिसाब रख सकता है।
यही नहीं, चौबीस घंटे में किस समय बिजली ज्यादा खपत हुई। लोड डिमांड किस समय ज्यादा हुई। बैलेंस कितना है। यह सब यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड करके जान सकते हैं। मध्यांचल निदेशक ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता का बिल अगर बकाया भी है तो बिजली शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक नहीं कटेगी। खास बात है कि अगर बैलेंस नहीं है और दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश है तो भी बिजली सप्लाई नहीं काटी जाएगी।
उपभोक्ता को बैलेंस खत्म होने पर तीन दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जा रहा है। स्मार्ट प्री पेड मीटर के वर्तमान में तो फायदे हैं ही, भविष्य में भी इसके अनेक फायदे होने वाले हैं। एप पर ही प्रतिदिन रीडिंग की खपत और बिल देख सकते हैं। उनके मुताबिक, हर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खेप में तीन मीटर को जांच के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआइ) भेजा जाता है। जब रिपोर्ट सही आती है तभी मीटर लगाए जाते हैं।
निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी समस्या पर 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। अमूमन बकाया होने पर स्मार्ट मीटर के कनेक्शन कट जाते हैं और फिर पैसा जमा करने के बाद जल्दी रीकनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे मीटरों को जल्द ही बदलवाने का काम शुरू होगा। इसके अलावा यूपीपीसीएल और यूपीपीसीएल स्मार्ट एप पर दिख रहे बिल के अंतर को जल्द ठीक किया जाएगा।
बैलेंस कम होने पर चार मैसेज आएंगे
अगर उपभोक्ता के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस कम है तो मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। जब कुल राशि का 30 प्रतिशत बचेगा तो मैसेज आएगा, फिर 20 प्रतिशत पर, तीसरा मैसेज 10 प्रतिशत धनराशि बचने पर और अंतिम मैसेज शून्य बैलेंस से पहले आएगा। अचानक कनेक्शन नहीं काटा जाता है।
स्मार्ट प्री पेड के उपभोक्ता ऐसे देखें बिल
प्ले स्टोर पर जाकर यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड करें। फिर लागिन/रजिस्ट्रेशन करके साइन अप करना होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा। फिर उपभोक्ता को पासवर्ड जनरेट करना होगा। इस प्रकिया के बाद उपभोक्ता अपनी शेष धनराशि, बिजली की खपत, 12 ट्रांजेक्शन सहित कई जानकारियां ले सकते हैं।
