Smart Meter: स्मार्ट मीटर के खेल की खुल गई पोल! चेक मीटर लगाते ही सामने आ गई ये हकीकत

हरदोई में स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की जांच में एक उपभोक्ता का मीटर 377 यूनिट ज्यादा पाया गया। स्मार्ट मीटरों की तेज रीडिंग और गलत भार दर्ज होने की शिकायतें पहले भी आ रही थीं लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अब विभाग कार्रवाई कर रहा है पर आशंका है कि कई और उपभोक्ता भी इस समस्या से परेशान हैं।

जागरण संवाददाता, हरदोई। बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बने स्मार्ट मीटर के खेल की पोल खुल गई है। दैनिक जागरण ने तो इस मुद्दे को कई बार उठाया था। उपभोक्ताओं ने शिकायत भी की थी, जिसे अधिकारी शुरू से ही नकारते रहे, लेकिन अब तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की जांच में हकीकत सामने आ गई है। भले ही एक मामला पकड़ में आया हो, लेकिन ऐसे न जाने कितने बिजली उपभोक्ता परेशान होंगे।

दिसंबर 2024 से स्मार्ट मीटर लगाने के शुरू हुए काम में 16 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगवाए जा चुके हैं। वैसे तो स्मार्ट मीटर शुरू से ही परेशान कर रहे हैं, किसी का तेज चल रहा तो किसी की और कोई परेशानी, इसकी शिकायतें भी हुईं थीं। बक्सपुरवा के दिलीप कुमार शुक्ला ने बताया था कि उनका मीटर दो गुणा तेजी से चल रहा है पर किसी ने नहीं सुना, लेकिन अन्य लोगों ने शिकायत कर विधिवत चेक मीटर लगवाने के लिए रुपये भी जमा किए तो एक मामला खुल गया।