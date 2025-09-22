Smart Meter: बिजली विभाग ने अभियान चलाकर 100 से ज्यादा स्मार्ट किए चेक, नहीं मिली कोई खामी
प्रतापगढ़ में स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने एक अनूठी पहल की है। जिन उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आने की शिकायत है उनके घरों में चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 434450 मीटर लगाने का लक्ष्य है जिसमें से 85302 मीटर लग चुके हैं। इसके साथ ही बकायेदारों के खिलाफ डिस्कनेक्शन अभियान भी चलाया जाएगा।
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। स्मार्ट मीटर में लगातार बिल अधिक आने की शिकायत की जांच के लिए उपभोक्ताओं के घरों में चेक मीटर भी लगाकर आशंकाएं दूर की जा रही हैं। उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इससे अब स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी आएगी।
बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग की ओर से घर-घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 4,34,450 मीटर लगने हैं। अभी तक 85,302 मीटर लग चुके हैं। इन सब के बीच ऐसे भी उपभोक्ता हैं, जिनकी शिकायत है कि स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए बिजली विभाग की टीम उनके घरों में चेक मीटर लगाकर उनकी आशंकाओं को दूर कर रही है। शहर में अभियान चलाकर स्मार्ट मीटर की जांच भी की जा रही है।
बिजली विभाग की ओर से पखवारे भर पहले चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। इसमें 100 से अधिक स्मार्ट मीटर की जांच की गई, जिसमें खामी नहीं पाई गई। ऐसे में अब स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में तेजी आएगी। दरअसल इन आशंकाओं की वजह से शहर में भी मीटर लगाने की गति धीमी थी। हालांकि, अब सदर, कुंडा, लालगंज व रानीगंज इन सभी डिवीजनों में मीटर लगाने अभियान उपकेंद्रवार शुरू होगा।
अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली व्यवस्था बेहतर होगी। जिन उपभोक्ताओं को बिल अधिक आने की आशंका है, उनके घरों में चेक मीटर लगा दिए गए हैं।
चलेगा अभियान भी
बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग डिस्कनेक्शन अभियान चलाएगा। जिले में करीब डेढ़ृ लाख बकायेदार है। उपकेंद्र वार 10 बड़े बकायेदारों के घरों की बिजली गुल की जाएगी।
