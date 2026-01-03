जेल में नहाने के पानी को लेकर गैंग्सेटर को पंगा लेना पड़ा महंगा, कैदी ने चाब डाला गाल

जागरण संवाददाता, महोबा। उपकारागार में नहाने दौरान पानी पड़ने से दो बंदी आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि गैर इरादतन हत्या के आरोप में निरुद्ध बंदी ने गैंग्स्टर के आरोपित का दाहिना गाल दांतों से चबा लिया। जिससे खून बहने लगा और अन्य बंदियों व कैदियों में अफरा-तफरी मच गई। घायल का आरोप है कि जानबूझकर उसने ऊपर ठंडा पानी डाल दिया।

उधर, जेलर सहित अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को मशक्कत कर अलग कराया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। यहां से इलाज के बाद वापस पुलिस अभिरक्षा में उपकारागार भेजा गया। दोनों बंदी बैरक नंबर-6 में रह रहे है। जेलर पीके मिश्रा के मुताबिक दोनों के बीच विवाद शांत करा दिया गया है।



जिले के थाना कुलपहाड़ का ग्राम मुढ़ारी निवासी कमलेश पुत्र छन्नू गैंग्स्टर के आरोप में 2021 से उप कारागार में निरुद्ध है। जबकि थाना खन्ना क्षेत्र का सिरसी निवासी हरिओम पंडित गैर इरादतन हत्या के मामले में 2023 से बंद है। बताया गया है कि शनिवार की सुबह करीब साढ़े 11 बजे नहाने के लिए बंदियों की लाइन लगी थी। हरिओम यहां पर नहा रहा था। तभी ठंडा पानी कमलेश के ऊपर पड़ गया। इस पर दोनों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगे।

विवाद इतना बढ़ गया कि हरिओम ने कमलेश के दाहिने गाल में काट लिया और उसे चबा डाला। खून निकलने पर कमलेश ने शोर मचाया तो जेलर सहित अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को मशक्कत कर अलग कराया। घायल कमलेश को एंबुलेंस से पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भिजवाया गया। यहां चिकित्सक डा. नवीन ने उसका उपचार किया। इसके बाद वापस उसे उप कारागार ले जाया गया।