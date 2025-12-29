महोबा में ₹80 लाख से बनकर तैयार हुआ रोडवेज बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं

संवाद सहयाेगी, जागरण महोबा। कुलपहाड़ कस्बे का बस स्टैंड 80 लाख की लागत से बनकर तैयार हो गया है। अब जल्द ही इसकी सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। इसका कार्य पूर्ण हो जाने पर रविवार को एआरएम महोबा प्रवीण कुमार व अवर अभियंता मनोज पांडे ने स्थलीय निरीक्षण किया।

उन्होंने दोनों गेट पर बैरियर लगाने के साथ ही प्रांगण में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। सभी से यहां स्वच्छता बनाए रखने की अपील की और एक सफाई कर्मी की नियुक्ति काे लेकर भी अधीनस्थों को निर्देशित किया।