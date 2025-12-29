महोबा में ₹80 लाख से बनकर तैयार हुआ रोडवेज बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं
महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में ₹80 लाख की लागत से नया रोडवेज बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। एआरएम प्रवीण कुमार और अवर अभियंता मनोज पांडे ने इसका निरीक्ष ...और पढ़ें
संवाद सहयाेगी, जागरण महोबा। कुलपहाड़ कस्बे का बस स्टैंड 80 लाख की लागत से बनकर तैयार हो गया है। अब जल्द ही इसकी सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। इसका कार्य पूर्ण हो जाने पर रविवार को एआरएम महोबा प्रवीण कुमार व अवर अभियंता मनोज पांडे ने स्थलीय निरीक्षण किया।
उन्होंने दोनों गेट पर बैरियर लगाने के साथ ही प्रांगण में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। सभी से यहां स्वच्छता बनाए रखने की अपील की और एक सफाई कर्मी की नियुक्ति काे लेकर भी अधीनस्थों को निर्देशित किया।
80 लाख की लागत से बने बस स्टैंड में इंटरलॉकिंग, सेल्फी प्वाइंट, सोलर लाइटिंग, दुकान निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय एवं टिकट बुकिंग भवन का कार्य कराया गया।
50 वर्ष पहले यह भवन जर्जर हो गया था और कुलपहाड़ विकास समिति द्वारा बस स्टैंड के पुनर्निर्माण के लिए मांग की गई थी। चरखारी के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत एवं नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अरजरिया की पहल पर शासन स्तर से इसे स्वीकृति मिली और निर्माण शुरू हो सका। विद्युत व्यवस्था के लिए 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाया गया है। अन्य आधुनिक सुविधाएं भी दी गईं हैं।
