ससुरालियों की हैवानियत: कार की डिमांड को लेकर विवाहिता को बाल पकड़कर पीटा, बेल्ट से दबाया गला; केस दर्ज
महोबा में कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को पति व ससुरालियों ने बेरहमी से पीटा। पीड़िता सीमा नामदेव ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महोबा। कार की मांग पूरी न होने पर पति समेत ससुरालीजन महिला को प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट की गई और बेल्ट से गला दबाया गया। आरोप है कि ये लोग उसकी हत्या करना चाहते हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
जनपद जालौन के उरई के ग्राम वोदपुरा निवासी सीमा नामदेव ने बताया कि वर्तमान में वह अजीम कॉलोनी लवकुशनगर तिराहा महोबा में रहती है। उसकी शादी जनवरी 2023 में मनीष नामदेव निवासी वोदपुरा के साथ हुई थी।
जिसमें दान दहेज, जेवरात आदि दिए थे और 10-12 लाख रुपये खर्च किया था। शादी के बाद से ही पति शराब पीकर मारपीट करने लगा। जेठ विकास, जेठानी जूली, सास राजेश्वरी व देवर शिवम निवाीसगण वोदपुरा उरई भी प्रताड़ित करने लगे। कार की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे यातनाएं दी जाने लगीं।
कुछ समय बाद वह व पति लवकुशनगर तिराहा महोबा में रहने लगे। पति ग्राम दिदवारा स्थित क्रशर में काम करता है। 31 दिसंबर की रात्रि करीब 12 बजे पति ने उसके साथ मारपीट की और बेल्ट से गला दबा दिया।
सास ने बाल पकड़कर उसे पीटा। जब उसने अपने मायके श्रीनगर में सूचना दी तो उसके भाई मौके पर आए और उसे बचाया। आरोप है कि पति, सास व अन्य ससुरालीजन उसकी हत्या करना चाहते हैं।
पीड़िता ने सूचना शहर कोतवाली में दी। प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय ने बतायाा कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
