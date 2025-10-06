Language
    जुनैद ने दीपक बनकर किशोरी से की दोस्ती, बीच राह हाथ पकड़ा तो राहगीरों ने आधारकार्ड देख सिखाया सबक

    By abhisek dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    महोबा के पनवाड़ी में एक युवक ने धर्म छिपाकर किशोरी से दोस्ती की और उसे दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। सोमवार को अभद्रता करने पर राहगीरों ने उसे पकड़ा जिसके बाद उसकी पहचान जुनैद के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    किशोरी से दोस्ती कर किया दुष्कर्म का प्रयास।

    संवाद सहयोगी, जागरण, पनवाड़ी (महोबा)। युवक ने अपना धर्म छिपाकर किशोरी के साथ दोस्ती की। दोनों के बीच बात होने लगी तो आरोपित उसे कार से घुमाने ले गया और दुष्कर्म का प्रयास करना चाहा। उसने किशोरी की अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सोमवार को भी उसने अभद्रता की तो राहगीरों व स्वजन ने उसे पकड़ लिया। उसका आधार कार्ड देखा गया तो उसमें नाम अलग दर्ज था। आरोपित को पुलिस के सुपुर्द किया गया। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

    कस्बा पनवाड़ी के एक मुहल्ला निवासी पिता ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री करीब डेढ़ साल पहले मुख्य बाजार स्थित जनरल स्टोर की दुकान से सामान लेने गई थी। वहां पर एक युवक बैठा था और उसने पुत्री से बात करने की कोशिश की। पुत्री के पूछने पर उसने अपना नाम दीपक बताया। उसके हिंदू होने के नाते पुत्री उससे बात करने लगी। धीरे-धीरे इन लोगों के बीच मुलाकात होने लगी।

    आरोपित ने उसको बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया और फोन पर अश्लील बातें करने लगा। वह कुछ दिनों पहले पुत्री को कार में बैठाकर कहीं ले गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की। युवक ने उसकी अश्लील फोटो व वीडियो भी बना ली। बाद में वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। पिता के मुताबिक वह उसे बार-बार अपने पास बुलाना चाहता था। पुत्री के विरोध करने पर उसने इंटरनेट मीडिया में फोटो व वीडियो प्रचलित करने की धमकी दी।

    पिता ने बताया कि कार में ले जाकर उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे जब पुत्री फल लेने के लिए बाजार गई तो आरोपित ने उसका पीछा किया और हाथ पकड़कर अभद्रता की। पुत्री के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे बचाया। जब आरोपित का आधार कार्ड चेक किया गया तो उसमें उसका नाम जुनैद लिखा था।

    राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी और उसे सौंपा दिया। पिता ने बताया कि जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पुत्री ने सारी बात बताई। थानाध्यक्ष पनवाड़ी अर्जुन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

