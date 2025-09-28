पत्नी पैसे-जेवर और बेटियों को मायके ले गई, लेने गया तो प्रताड़ित किया, वीडियो बना युवक ने दे दी जान
महोबा में संतराम नामक एक युवक ने वीडियो बनाकर अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और फिर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो में उसने बताया कि उसकी पत्नी नकदी जेवर और बेटियों को लेकर चली गई थी। जब वह उसे लेने गया तो ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया।
जागरण संवाददाता, महोबा। महोबा में एक युवक ने अपना दर्द बयां करते हुए वीडियो बनाया। इसके बाद उसने पेड़ से फंदा लगा जान दे दी। उसने वीडियो में कहा कि पत्नी रुपये-पैसे, जेवर सहित सब ले गई। बेटियों को भी अपने साथ लेकर मायके चली गई। जब उसे लेने गया तो रात भर उसके मायके वालों ने प्रताड़ित किया।
ससुराल से लौटकर आए एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसका शव सड़क किनारे लगे पेड़ से रस्सी के फंदे से लटका मिला। मृत्यु से पहले उसने 57 सेकेंड का वीडियो बनाया, जिसमें पत्नी सहित सात ससुरालियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। कहा कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो में केवल उसकी आवाज आ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है।
स्वजन ने इसकी हत्या के आरोप लगाए है।यह हत्या है या आत्महत्या यह तो जांच का विषय है। उधर पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।
संतराम का फाइल फोटो।
थाना चरखारी क्षेत्र के ग्राम पवा तिराहा में सूपा गांव के पास सड़क किनारे 29 वर्षीय युवक का शव पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका मिला। यह देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और सूचना थाना चरखारी में दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त संतराम निवासी मोचीपुरा कबरई के रूप में हुई।
मृत्यु से पहले दिवंगत ने वीडियो बनाया, जिसमें केवल उसकी आवाज आ रही है। चेहरा नहीं दिख रहा है। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में वह कह रहा है कि आज रात मेरे साथ अत्याचार हुआ है। उसने वीडियो में पत्नी सहित सात लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
बताया कि उसकी पत्नी पवन सात लाख की नकदी, सवा डेढ़ किलो चांदी, 75-80 ग्राम सोना लेकर अपने मायके कुलपहाड़ आ गई थी। वह उसे लेने गया तो उस पर रात भर अत्याचार किया। शव के पास ही उसकी बाइक खड़ी मिली।
दिवंगत के भतीजे श्याम सिंह ने बताया कि संतराम का अपनी पत्नी पवन से विवाद चल रहा था। उनकी प्रताड़ना के चलते ही उसने यह कदम उठाया। बताया कि दो दिन पहले उसने कोयला पीसकर खा लिया था और जहर खाने का नाटक किया। उसी के कहने पर संतराम उसे मायके छाेड़ आया था। संतराम उसे लेने रविवार को गया था। सोमवार को उसका शव लटकता मिला। विवाद के कारण संतराम ने यह कदम उठाया। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया। हालांकि यह हत्या है या आत्महत्या यह तो जांच का विषय है।
आरोपित पक्ष से बात करने का प्रयास किया गया पर बात नहीं हो सकी। उधर थाना चरखारी प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।।
