    'जान से मारकर खेत में दफना देंगे'...जमीनी विवाद में आरोपियों ने किसान को दी धमकी, लाठी-डंडों से पीटा

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    महोबा के खैरोकला गांव में किसान खचोरीलाल को जमीनी विवाद को लेकर लाठियों से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उपजिलाधिकारी के आदेश पर खेत में पत्

    जागरण संवाददाता, महोबा। जमीन में कराई गई पत्थरगड्डी हटवा लो नहीं तो जान से मारकर खेत में दफन कर दिया जाएगा। यह धमकी गांव के ही लोगों ने किसान को दी। विरोध करने पर उसे लाठियों से पीटा गया।

    जिससे उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम खैरोकला निवासी खचोरीलाल ने बताया कि वह संक्रमणीय भूमिधर है। उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ के आदेश से उसके खेत में पत्थरगड्डी कराई गई थी। जिस पर विपक्षी उससे नाराज रहने लगे।

    22 सितंबर 2025 को वह पत्नी व भांजे हरदयाल के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी गांव के हरप्रसाद कुशवाहा, हरीसिंह, बृजकुमारी, पुष्पेंद्र लोधी लाठियां लेकर आए और पत्थरगड्डी कराने को लेकर गालियां देने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया।

    पत्नी व भांजे ने उसे बचाया। धमकी दी कि उसकी जमीन में लगे पत्थर हटवा ले नहीं तो जान से मारकर खेत में दफना देंगे। पिटाई से उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। महाेबकंठ पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी।

    एक अक्टूबर को रजिस्टर्ड डाक से एसपी को सूचना दी पर मुकदमा नहीं लिखा गया। इसके बाद उसने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय आदेश पर महोबकंठ थाना में आरोपितों विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है।

