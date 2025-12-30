मुंबई में दो करोड़ के सोने की लूट में शामिल दो बदमाश बिहार से गिरफ्तार, गोरखपुर से है कनेक्शन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) और मुंबई क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नवी मुंबई में दो करोड़ से अधिक के सोने की लूट में शामिल दो बदमाशों को बिहार में मुजफ्फरपुर शहर के बेला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से लूटे गए आभूषण व मोबाइल जब्त किए गए हैं। दोनों की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शिवपुर सहबाजगंज के रामानंद यादव उर्फ आनंद यादव और आजमगढ़ के खातिबपुर के रामजन्म गोंड के रूप में हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी दी गई है। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत कर 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो गई है।

बताया गया कि नवी मुंबई के सेक्टर 42 सी वुड इलाके में 22 दिसंबर को बदमाशों ने संगम गोल्ड ज्वेलर्स से करीब दो करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपये के आभूषण लूट लिए थे। वारदात के बाद नवी मुंबई के एनआरआइ सागरी थाने में प्राथमिकी कराई गई थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की। पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश लगातार ठिकाना बदल रहे थे।