रिवाल्वर व थार रखने शौकीन अमीन रिश्वत लेते पकड़ा, बीमा क्लेम दिलाने को मांगे थे 10 हजार

जागरण संवाददाता, महोबा। पत्नी की हादसे में हुई मौत के बाद पति से बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया। जिसमें कुल क्लेम सात लाख से अधिक बना। इसे दिलाने के नाम पर अमीन ने पीड़ित से 15 हजार रुपयों की मांग की। हालांकि बाद में 10 हजार में बात बन गई। बुधवार को युवक रुपये लेकर अमीन के आवास गया था और तभी एंटी करप्शन बांदा की टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम उसे शहर कोतवाली लाई। यहां आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित को लखनऊ ले जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

थाना पनवाड़ी के ग्राम नगाराघाट निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 2019 में पत्नी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। जिसका बीमा क्लेम 7 लाख 20 हजार बना। इसके लिए तहसील कुलपहाड़ क्षेत्र के अमीन केके साहू ने उसे बुलाया और बीमा क्लेम का लाभ दिलाने के एवज में 15 हजार रुपयों की मांग की। लेकिन बाद में दस हजार रुपया देने पर बात बनी। उसने इसकी 20 दिसंबर को शिकायत जनपद बांदा स्थित एंटी करप्शन थाना में की।

बुधवार को सुरेंद्र अमीन के कस्बा पनवाड़ी स्थित आवास रुपये देने पहुंचा। तभी एंटी करप्शन टीम प्रभारी श्यामबाबू ने सहयोगी सहित दबिश दी और आरोपित अमीन केके साहू को रुपयों के साथ पकड़ लिया। उसे शहर काेतवाली लाया गया। जहां आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 2016 से अब तक 15 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है।प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली मनीष पांडेय ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने अमीन को पकड़ा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई लखनऊ में की जाएगी।

500 के नोट नोट बरामद आरोपित अमीन कृष्णकांत साहू ने 500-500 के 20 नोट अपने हाथ में लिए। तभी उसे पकड़ लिया गया। इंटरनेट मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें प्रचलित हो रही है। जिसमें वह कमर में रिवाल्वर व थार के साथ दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि उसे इन सब चीजों का शौक है। सूत्रों की मानें तो इसके पूर्व भी उसने कई लोगों से रिश्वत ली और थार व रिवाल्वर खरीदी। इसके साथ ही बुलेट बाइक से वह फर्राटे भरता है। हालांकि मामला एंटी करप्शन टीम के पास है और जांच के बाद अन्य चीजें भी खुलकर सामने आएंगी।