नेपाल में नशीली इंजेक्शन का चल रहा बड़ा खेल, दो भारतीय समेत चार गिरफ्तार
संवाद सूत्र, ठूठीबारी। नशीली इंजेक्शन के साथ नेपाल पुलिस ने दो भारतीय व दो नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान इनके पास से छह हजार 272 एंपुल नशीला इंजेक्शन बरामद हुआ है।
नेपाल की नवलपरासी पुलिस व औषधि नियन्त्रण ब्यूरो शाखा भैरहवा की संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह करीब 10 बजे पाल्हीनन्दन गाउंपालिका बड़ा छह पडरी निवासी शहरेदिन अन्सारी जोलाहा व कृष्णकुमार चौधरी के पास से नेपाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल को रामग्राम नगरपालिका पचगावा गांव से गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए युवकों के पास से 450 एंपुल नशीली इंजेक्शन बरामद हुआ। जबकि दो भारतीय नागरिक भारतीय नंबर प्लेट लगे मोटरसाइकिल को पुलिस पाल्हीनन्दन गाउंपालिका बड़ा नं चार लोकपुरवां से गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों भारतीय युवकों की पहचान महराजगंज जिले के ठूठीबारी निवासी रवि नसुल व इरसाद अली के रूप में हुई।
इनके पास से बाइक पर लदी बोरे से चार हजार एंपुल नशीली इंजेक्शन, 40 हजार नकद रुपया बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर शहरेदिन अन्सारी के घर में छापेमारी के दौरान एक हजार 339 नशीली इंजेक्शन बरामद हुआ।
नवलपरासी जिला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर सोमदास ढकाल ने बताया की अलग-अलग तीन जगहों से छह हजार 272 एंपुल नशीली इंजेक्शन, 40 हजार नकद बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
