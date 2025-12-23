महराजगंज में आंसुओं में डूबी वर्दी, SP ने रामनयन मौर्य के पार्थिव शरीर को कंधा देकर दी अंतिम विदाई

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पुलिस लाइन मंगलवार को शोक, सन्नाटे और नम आंखों की गवाही दे रही थी। वर्दी में अनुशासन, चेहरे पर सादगी और मन में कर्तव्य का भाव रखने वाले थाना बृजमनगंज में तैनात मुख्य आरक्षी रामनयन मौर्य अब हमारे बीच नहीं रहे।

पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने मृतक आरक्षी के शव को कंधा देकर विदाई दी। हालांकि यह दिन सिर्फ एक विदाई नहीं, बल्कि वह क्षण था जब वर्दी के पीछे छुपी संवेदनाएं खुलकर सामने आ गई।

22 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान थाना परिसर के निकट अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। आनन-फानन में उन्हें सीएचसी धानी ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया।

आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर के लोहरा गांव निवासी रामनयन माैर्य वर्ष 2011 बैच के आरक्षी थे। इनकी असामयिक निधन की खबर जैसे ही पुलिस महकमे में पहुंची, हर चेहरा गमगीन हो गया।

इस हृदयविदारक क्षण में पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना स्वयं पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने दिवंगत मुख्य आरक्षी को श्रद्धासुमन अर्पित किए और मानवीय संवेदना की मिसाल पेश करते हुए उनके पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी।

मृतक के पिता लालता मौर्य व स्वजन की चीत्कार और साथियों की खामोश आंखें उस खालीपन को बयां कर रही थीं, जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें।