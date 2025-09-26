Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maharajganj Accident: ट्रक और डीसीएम में भीषण भिड़ंत में दो पुत्र घायल, पिता की मौत

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:35 PM (IST)

    दशहरा पर दिल्ली से बिहार जा रहे एक परिवार के साथ कुशीनगर में दुखद हादसा हुआ। प्रमोद यादव नामक एक व्यक्ति जो दिल्ली में चालक थे अपने दो बेटों के साथ डीसीएम से गांव जा रहे थे। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें प्रमोद की मौत हो गई और उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लबनिया फाेरलेन पर दुर्घटना के बाद लगा जाम। जागरण

    संवादसूत्र, पटहेरवा। दशहरा पर्व पर दिल्ली में रहकर बच्चों को पढ़ा रहे चालक पिता अपने दो पुत्रों को डीसीएम लेकर बिहार के दरभंगा जनपद के बहेरी थाना के गांव चिनहां जा रहे थे। कुशीनगर के पटहेरवा थाना के लबनिया चौराहा के समीप हाईवे पर विपरीत से दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    50 वर्षीय पिता प्रमोद यादव की इस मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 16 वर्षीय पुत्र विकास कुमार यादव व 12 वर्षीय विक्रम कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक लेकर चालक भाग चला। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी की।

    बताया जा रहा है कि प्रमोद परिवार संग दिल्ली में रहते थे। वहां डीसीएम चलाकर परिवार का भरण पोषण करने के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे। दिल्ली से डीसीएम अपने दोनों पुत्रों विकास व विक्रम संग दशहरा पर्व पर गांव चिनहां जा रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य पहले ही गांव आ चुके थे।

    यह भी पढ़ें- महराजगंज के गो आश्रय स्थल में गाय मृत मिलने से हंगामा, सचिव निलंबित; प्रधान को नोटिस

    इस दौरान जब वह गुरुवार की शाम लगभग छह बजे डीसीएम लेकर पटहेरवा थाना के स्थित लबानिया चौराह के समीप पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज लाया गया, जहां उपचार के दौरान पिता की मृत्यु हो गई।

    दोनों बेटों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए मेडिकल कालेज कुशीनगर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम हटवाया तो आवागमन बहाल हो सका। थाना प्रभारी विनय कुमार मिश्र ने बताया कि, पुलिस विधिक कार्रवाई पूरी कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।