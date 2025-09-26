Maharajganj Accident: ट्रक और डीसीएम में भीषण भिड़ंत में दो पुत्र घायल, पिता की मौत

दशहरा पर दिल्ली से बिहार जा रहे एक परिवार के साथ कुशीनगर में दुखद हादसा हुआ। प्रमोद यादव नामक एक व्यक्ति जो दिल्ली में चालक थे अपने दो बेटों के साथ डीसीएम से गांव जा रहे थे। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें प्रमोद की मौत हो गई और उनके बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवादसूत्र, पटहेरवा। दशहरा पर्व पर दिल्ली में रहकर बच्चों को पढ़ा रहे चालक पिता अपने दो पुत्रों को डीसीएम लेकर बिहार के दरभंगा जनपद के बहेरी थाना के गांव चिनहां जा रहे थे। कुशीनगर के पटहेरवा थाना के लबनिया चौराहा के समीप हाईवे पर विपरीत से दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मा दिया।

50 वर्षीय पिता प्रमोद यादव की इस मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 16 वर्षीय पुत्र विकास कुमार यादव व 12 वर्षीय विक्रम कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक लेकर चालक भाग चला। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी की।

बताया जा रहा है कि प्रमोद परिवार संग दिल्ली में रहते थे। वहां डीसीएम चलाकर परिवार का भरण पोषण करने के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे। दिल्ली से डीसीएम अपने दोनों पुत्रों विकास व विक्रम संग दशहरा पर्व पर गांव चिनहां जा रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य पहले ही गांव आ चुके थे।