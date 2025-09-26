Language
    महराजगंज के गो आश्रय स्थल में गाय मृत मिलने से हंगामा, सचिव निलंबित; प्रधान को नोटिस

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:57 PM (IST)

    महाराजगंज के मदनपुरा गो आश्रय स्थल में लापरवाही का मामला सामने आया है। गो रक्षक दल ने गोसदन में मृत और मरणासन्न गायें पाईं जिसके बाद हंगामा हुआ। जिलाधिकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है और प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। जांच में लापरवाही पाई गई है और गोसदन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

    बीमार गायों को दिखाते बजरंग दल के कार्यकर्ता । जागरण

    जागरण संवाददाता, निचलौल। मिठौरा ब्लाक के मदनपुरा स्थित गो आश्रय स्थल गुरुवार की सुबह हंगामे का केंद्र बन गया। सुबह लगभग 10 बजे गो रक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता जब वहां पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर आक्रोशित हो उठे। गोसदन में एक गाय मृत पड़ी थी और दो अन्य गायें मरणासन्न अवस्था में थीं।

    कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गोसदन में गायों की देखरेख के नाम पर गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सचिव कौशलेंद्र कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ग्राम प्रधान कृष्णमुरारी को नोटिस जारी की गई है।

    बजरंग दल के शत्रुध्न कसौधन, आलोक तिवारी, गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव, राहुल समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं का आरोप है, कि गुरुवार की सुबह वह बेसहारा गायों को लेकर गोसदन में पहुंचाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान परिसर में दो दिन से मृत अवस्था में गाय पड़ी थी। मृत गाय के ठीक बगल में ही दो अन्य गायें मरणासन्न हालत में गिरी थीं, जिनकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन किसी ने उपचार तक की कोशिश नहीं की। जिसके बाद हम लोगों ने अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया।

    इस दृश्य को देखकर अधिकारी और स्थानीय लोग भी स्तब्ध रह गए। गो रक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गायों के चारे और इलाज के नाम पर आने वाला बजट जिम्मेदारों द्वारा निजी उपयोग में कर लिया जाता है।

    मामले की जानकारी होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर निचलौल एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता, तहसीलदार अमित सिंह और बीडीओ मिठौरा राहुल सागर मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल पशु चिकित्सकों को बुलवाकर मरणासन्न गायों का उपचार शुरू करवाया। बीडीओ ने साफ-सफाई और जलनिकासी की तत्काल व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

    उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मृत गाय का दाह संस्कार और पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तथा बीमार गायों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई। ग्राम पंचायत अधिकारी कौशलेंद्र कुशवाहा पर दायित्व निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने सचिव कौशलेंद्र कुशवाहा को निलंबित कर दिया, वहीं ग्राम प्रधान कृष्ण मुरारी को नोटिस जारी किया।

    गोसदन में नहीं लगा मिला कैमरा:

    जिले के मधवलिया गोसदन समेत समस्त गोसदन एवं गोआश्रय केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया ने जुलाई 2025 में आदेश दिया था। इस क्रम में मधवलिया गोसदन समेत कई गोआश्रय केंद्रों में सीसी कैमरा लगवाया भी गया। लेकिन गुरुवार को घटना के बाद मदनपुरा गोसदन की जांच में पाया गया कि यहां पर अभी तक सीसी कैमरा नहीं लगवाया गया है। मिठौरा के खंड विकास अधिकारी राहुल सागर ने बताया कि अभी यहां पर कैमरा नहीं लगा था, जल्द ही यहां पर भी कैमरा लगवा दिया जाएगा।