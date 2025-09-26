Maharajganj News: लक्ष्मीपुर एकडंगा गोलीकांड प्रकरण में थानाध्यक्ष निलंबित, आरोपी गिरफ्तार
महराजगंज के लक्ष्मीपुर एकडंगा गांव में ड्रोन और चोर की अफवाह के बाद गोली चलने से तीन किशोरियों समेत चार घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने सिंदुरिया थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय को निलंबित कर दिया है। आरोपी गौतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। लक्ष्मीपुर एकडंगा के पुरुषोत्तमपुर गांव में गुरुवार की रात चोर और ड्रोन की अफवाह के दौरान गोली चलने से तीन किशोरियों सहित चार लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस अधीक्षक साेमेंद्र मीना ने सिंदुरिया थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय को निलंबित कर दिया है।
पुलिस ने अरोपित गौतम सिंह को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर असलहा भी बरामद कर लिया है। घटना सिंदुरिया थाना क्षेत्र में रात लगभग 9:30 बजे हुई है। गांव के लोगों ने बताया कि रात में अचानक किसी ने ड्रोन और चोर दिखने की बात कही।
अफरा-तफरी में लोग इकट्ठा हो गए और इसी दौरान गांव निवासी गौतम सिंह ने गोली चला दी। जिससे समीप में खड़ी पितांबर की दो बेटियां प्रतिमा (16 वर्ष) और ज्योति (14 वर्ष) घायल हो गईं। पास में खड़ी गांव की किशोरी गीता (14 वर्ष) व नर्वदा (45 वर्ष ) को भी पैर में गोली लग गई।
घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्वजन सभी घायलों को लेकर महराजगंज के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रतिमा को गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। शेष तीन घायलों का उपचार महराजगंज में चल रहा है।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा व पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने अस्पताल पहुंच कर घायलों को हाल जाना। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकरण में सिंदुरिया थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय को निलंबित कर दिया गया है। गोली चलाने के आरोपित गौतम सिंह को संतकबीर नगर के मुसहरा गांव से उसके साढू के घर से गिरफ्तर कर लिया गया है।
पुलिस से आगे रहे आरोपित, समय रहते नहीं मिल पाई गोली चलने की खबर
लक्ष्मीपुर एकडंगा के पुरुषोत्तमपुर गांव में गोली लगने से तीन किशोरियों सहित चार लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस को कानोकान खबर नहीं लग पाई। पूरे मामले में आरोपित ही आगे- आगे चलते रहे। स्थानीय पुलिस को खबर नहीं हो पाई और अरोपितों ने ही स्वजन के साथ मिल कर घायलों को महराजगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया।
घायलाें के भर्ती होने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपितों ने मामले को दबाने का प्रयास किया। थाने के दलाल भी मामले को मैनेज करने में जुट गए। पूरे प्रकरण में लारवाही उजागार होने के बाद सिंदुरिया थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार राय इसकी जद में आ गए, और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
