    UP News: ड्रोन और चोर की अफवाह में दो सगी बहनों सहित तीन को लगी गोली, हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:40 PM (IST)

    महराजगंज के पुरुषोत्तमपुर गांव में चोर और ड्रोन की अफवाह के बाद गोली चलने से दो सगी बहनों समेत एक महिला घायल हो गई। घटना गुरुवार रात को हुई जब गांव में अफरा-तफरी का माहौल था। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने घायलों से मिलकर जानकारी ली और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। घटना सिंदुरिया थाना क्षेत्र की है।

    ड्रोन और चोर के अफवाह में दो सगी बहनों समेत तीन को लगी गोली।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। लक्ष्मीपुर एकडंगा के पुरुषोत्तमपुर गांव में गुरुवार की रात चोर और ड्रोन की अफवाह ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इसी अफरा-तफरी में अचानक गोली चल गई, जिससे दो सगी बहनों सहित गांव की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन आनन-फानन में तीनों घायलों को महराजगंज स्थित सिटी सेंटर में भर्ती कराया। जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने घायलों से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। 

    घटना सिंदुरिया थाना क्षेत्र में रात लगभग 9:30 बजे हुई है। गांव के लोगों ने बताया कि रात में अचानक किसी ने ड्रोन और चोर दिखने की बात कही। अफरा-तफरी में लोग इकट्ठा हो गए और इसी दौरान गांव निवासी गौतम सिंह ने गोली चला दी। जिससे समीप में खड़ी पितांबर की दो बेटियां प्रतिमा और ज्योति घायल हो गईं। पास में खड़ी गांव की महिला सीता को भी पैर में गोली लग गई। 

    घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने सिटी सेंटर अस्पताल में पहुंचकर भर्ती घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 