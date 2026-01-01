Fog Alert: शीतलहर और घने कोहरे से थमा यातायात, नेपाल में 1500 वाहन फंसे

संवाद सूत्र, सोनौली। नेपाल के नवलपरासी जिले के दाऊनन्ने क्षेत्र में शीतलहर और घने कोहरे के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। खराब मौसम के चलते नारायणघाट-भैरहवा राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे पर्यटक वाहनों सहित करीब 1500 वाहन मार्ग में फंस गए हैं। लगातार लगे जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि पश्चिम नवलपरासी के खुरसानी खोला क्षेत्र में कोहरे और शीतलहर के कारण वाहनों के फिसलने और फंसने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके चलते राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। बुधवार को भी नारायणघाट-भैरहवा मार्ग दाऊनन्ने के पास नहीं खुल सका।