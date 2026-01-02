नेपाल में शीतलहर से दाऊनन्ने मार्ग ठप, 25 KM लंबा जाम; यातायात विभाग ने जारी किया अलर्ट
संवाद सूत्र, सोनौली। नेपाल के नवलपरासी जिले में दाऊनन्ने सड़क खंड पर शीतलहर और निर्माण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। नारायणघाट–बुटवल मार्ग के दाऊनन्ने सेक्शन में करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालात को देखते हुए नेपाल यातायात पुलिस ने इस मार्ग पर सफर करने से पहले अपडेट लेने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने के निर्देश जारी किए हैं।
यातायात विभाग के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर विनोद जोशी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ी शीतलहर के कारण सड़क की सतह अत्यधिक फिसलन भरी हो गई है। इसके साथ ही दाऊनन्ने क्षेत्र में पुलिया निर्माण और ढलान सुधार का कार्य चल रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है।
हालात को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को वन-वे व्यवस्था लागू कर कुछ वाहनों को निकाला गया। यातायात पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक इस सड़क खंड पर यात्रा करने से पहले सड़क की स्थिति की अद्यतन जानकारी अवश्य लें। अचानक फिसलन और वन-वे व्यवस्था के कारण आगे भी जाम की स्थिति बन सकती है।
वैकल्पिक मार्गों की सूची जारी
यातायात विभाग ने ईस्ट-वेस्ट हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की सलाह दी है। नारायणघाट–मुगलिंग–पोखरा–स्यांगजा–पाल्पा–बुटवल और कालीगंडकी चौक (गैडाकोट)–रामपुर–पीपलडांडा–पाल्पा–बुटवल मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है।
वहीं दोपहिया और चारपहिया वाहनों से दुमकीबास–ज्यामीरे–डांडा चौक–डामर–भुताहा मार्ग अपनाने की अपील की गई है। यातायात पुलिस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी और गश्त कर रही है।
