नेपाल में शीतलहर से दाऊनन्ने मार्ग ठप, 25 KM लंबा जाम; यातायात विभाग ने जारी किया अलर्ट

संवाद सूत्र, सोनौली। नेपाल के नवलपरासी जिले में दाऊनन्ने सड़क खंड पर शीतलहर और निर्माण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। नारायणघाट–बुटवल मार्ग के दाऊनन्ने सेक्शन में करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालात को देखते हुए नेपाल यातायात पुलिस ने इस मार्ग पर सफर करने से पहले अपडेट लेने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने के निर्देश जारी किए हैं।

यातायात विभाग के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर विनोद जोशी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ी शीतलहर के कारण सड़क की सतह अत्यधिक फिसलन भरी हो गई है। इसके साथ ही दाऊनन्ने क्षेत्र में पुलिया निर्माण और ढलान सुधार का कार्य चल रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है।