नेपाल बॉर्डर का ट्रांजिट हब बना नौतनवा कस्बा, 50 लाख की बरामदगी से खुला हवाला रूट

अरविंद त्रिपाठी, नौतनवा। रेलवे स्टेशन रोड पर 50 लाख रुपये के साथ पकड़े गए दुकानदार के मामले ने नौतनवा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि अस्पताल चौराहे के जायसवाल मोहल्ले में बिना बोर्ड की महज आठ बाई 12 फीट की दुकान से बड़े पैमाने पर नकदी का लेन-देन किया जा रहा था।

नौतनवा कनेक्शन सामने आते ही एजेंसियों ने इस सीमावर्ती कस्बे को नेपाल से जुड़े हवाला नेटवर्क के अहम ट्रांजिट हब के रूप में चिन्हित किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार हवाला नेटवर्क का रूट नौतनवा से सीधे नेपाल सीमा की ओर जाता है।

सोनौली सीमा, परसोहिया मार्ग और फरेंदा होते हुए नकदी को छोटे वाहनों और पैदल कोरियर के जरिए नेपाल पहुंचाया जाता था। सीमावर्ती इलाकों में सघन आबादी, खुली आवाजाही और रोजमर्रा के व्यापार की आड़ में रकम पार कराई जाती रही। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में नौतनवा बार-बार संदिग्ध नकदी लेन-देन के मामलों में जांच के दायरे में आता रहा है।

पूछताछ में आरोपी राजीव जायसवाल उर्फ राजू ने खुद को साधारण दुकानदार बताया, लेकिन दुकान का आकार, कोई पंजीकरण या बोर्ड न होना और इसके बावजूद लाखों रुपये की आवाजाही कई सवाल खड़े कर रही है। शुक्रवार के बाद दुकान का अचानक बंद मिलना भी संदेह को और गहरा करता है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का संपर्क स्थानीय कैरियर नेटवर्क और सीमावर्ती मार्गों से जुड़े लोगों से था।

एजेंसियों ने पुराने मामलों की फाइलें फिर से खोल दी हैं। बीते वर्षों में नौतनवा और आसपास के इलाकों से जुड़े कई नागरिक अन्य जिलों में भारी नकदी के साथ पकड़े गए थे, जिनका लिंक अब इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।