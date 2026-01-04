नेपाल बॉर्डर का ट्रांजिट हब बना नौतनवा कस्बा, 50 लाख की बरामदगी से खुला हवाला रूट

Language
    By Santosh Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:34 PM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा की फाइल फोटो। जागरण

    अरविंद त्रिपाठी, नौतनवा। रेलवे स्टेशन रोड पर 50 लाख रुपये के साथ पकड़े गए दुकानदार के मामले ने नौतनवा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि अस्पताल चौराहे के जायसवाल मोहल्ले में बिना बोर्ड की महज आठ बाई 12 फीट की दुकान से बड़े पैमाने पर नकदी का लेन-देन किया जा रहा था।

    नौतनवा कनेक्शन सामने आते ही एजेंसियों ने इस सीमावर्ती कस्बे को नेपाल से जुड़े हवाला नेटवर्क के अहम ट्रांजिट हब के रूप में चिन्हित किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार हवाला नेटवर्क का रूट नौतनवा से सीधे नेपाल सीमा की ओर जाता है।

    सोनौली सीमा, परसोहिया मार्ग और फरेंदा होते हुए नकदी को छोटे वाहनों और पैदल कोरियर के जरिए नेपाल पहुंचाया जाता था। सीमावर्ती इलाकों में सघन आबादी, खुली आवाजाही और रोजमर्रा के व्यापार की आड़ में रकम पार कराई जाती रही। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में नौतनवा बार-बार संदिग्ध नकदी लेन-देन के मामलों में जांच के दायरे में आता रहा है।

    पूछताछ में आरोपी राजीव जायसवाल उर्फ राजू ने खुद को साधारण दुकानदार बताया, लेकिन दुकान का आकार, कोई पंजीकरण या बोर्ड न होना और इसके बावजूद लाखों रुपये की आवाजाही कई सवाल खड़े कर रही है। शुक्रवार के बाद दुकान का अचानक बंद मिलना भी संदेह को और गहरा करता है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का संपर्क स्थानीय कैरियर नेटवर्क और सीमावर्ती मार्गों से जुड़े लोगों से था।

    एजेंसियों ने पुराने मामलों की फाइलें फिर से खोल दी हैं। बीते वर्षों में नौतनवा और आसपास के इलाकों से जुड़े कई नागरिक अन्य जिलों में भारी नकदी के साथ पकड़े गए थे, जिनका लिंक अब इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

    पुलिस, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से नकदी स्रोत, नेपाल कनेक्शन और पूरे ट्रांजिट मैप की परत-दर-परत जांच कर रही हैं। क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    नौतनवा–नेपाल हवाला कनेक्शन

    • 2021 नौतनवा से जुड़े एक व्यापारी को दूसरे जिले में बड़ी नकदी के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में नेपाल बार्डर तक रकम पहुंचाने की बात सामने आई थी।
    • 2022 सीमावर्ती क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो अलग-अलग मामलों में संदिग्ध नकदी जब्त हुई। जांच में ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में नौतनवा का नाम सामने आया।
    • 2023 नेपाल जाने वाले मार्ग पर पकड़े गए एक व्यक्ति से पूछताछ में हवाला नेटवर्क से जुड़े संकेत मिले। आयकर विभाग ने वित्तीय जांच शुरू की थी।
    • 2024 नौतनवा और आसपास के इलाकों से जुड़े कुछ नागरिक अन्य शहरों में भारी नकदी के साथ पकड़े गए। मामलों को अलग-अलग मानकर कार्रवाई हुई।