जिससे तय हुई शादी, उसी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया वायरल
महराजगंज में शादी तय होने के बाद एक युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। भावी दूल्हे सिकंदर और उसक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। शादी तय होने के बाद युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले में दो नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक आरोपित महराजगंज तो दूसरा कुशीनगर का रहने वाला है।
बिहार के बेतिया जनपद के धनहा थाना क्षेत्र की पीड़िता की मां ने साइबर थाना महराजगंज में तहरीर दे बताया कि उनकी बेटी की शादी सिकंदर निवासी कोन्हुआ थाना कोठीभार से तय हुई थी। इसके बाद बेटी और युवक आपस में मोबाइल पर बातचीत करने लगे।
बातचीत के दौरान सिकंदर ने उनकी बेटी को बहलाकर कुछ आपत्तिजनक फोटो अपने पास ले लिए। आरोप है कि बाद में सिकंदर ने अपने बहनोई रविंद्र सहानी निवासी परवार थाना रामकोला, कुशीनगर के साथ मिलकर इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्रसारित करना शुरू कर दिया।
शुरुआती दिनों में ऐसा न करने के लिए समझाया गया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। बताया गया कि यह कृत्य 15 नवंबर 2025 से लगातार किया जा रहा है, जिससे पीड़िता और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है।
साइबर क्राइम थाना प्रभारी सजनू यादव ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जांच के बाद आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह बरतें सावधानी
- इंटरनेट मीडिया पर निजी फोटो और वीडियो साझा करने से बचें।
- संदिग्ध अकाउंट या मैसेज से दूरी बनाएं।
- साइबर अपराध की शिकायत तुरंत नजदीकी साइबर थाना या cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं।
- पासवर्ड और ओटीपी किसी को न दें।
