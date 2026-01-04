जिससे तय हुई शादी, उसी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया वायरल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। शादी तय होने के बाद युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले में दो नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक आरोपित महराजगंज तो दूसरा कुशीनगर का रहने वाला है।

बिहार के बेतिया जनपद के धनहा थाना क्षेत्र की पीड़िता की मां ने साइबर थाना महराजगंज में तहरीर दे बताया कि उनकी बेटी की शादी सिकंदर निवासी कोन्हुआ थाना कोठीभार से तय हुई थी। इसके बाद बेटी और युवक आपस में मोबाइल पर बातचीत करने लगे।

बातचीत के दौरान सिकंदर ने उनकी बेटी को बहलाकर कुछ आपत्तिजनक फोटो अपने पास ले लिए। आरोप है कि बाद में सिकंदर ने अपने बहनोई रविंद्र सहानी निवासी परवार थाना रामकोला, कुशीनगर के साथ मिलकर इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्रसारित करना शुरू कर दिया।