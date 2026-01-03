शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपित सफाई कर्मी गिरफ्तार, कई दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश
पिपराइच पुलिस ने महराजगंज की युवती से दुष्कर्म के आरोप में नगर निगम के सफाईकर्मी शैलेश यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, पिपराइच। महराजगंज की युवती से दुष्कर्म के आरोपित को पिपराइच पुलिस ने गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपित नगर निगम में सफाई कर्मी है। पूछताछ के बाद शुक्रवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था।
युवती ने 31 दिसंबर को पिपराइच थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। युवती ने बताया कि वह काम की तलाश में पिपराइच क्षेत्र के एक गांव में आई थी। इस दौरान एक युवक ने उसे मैरेज हाल में स्वागत करने का काम दिलाया। फिर कुछ दिन बाद उसने अपने आरोपित दोस्त शैलेश यादव जो नगर निगम में सफाई कर्मी है से परिचय कराया।
जान पहचान के बाद शैलेश ने उससे शादी करने की बात कहीं और झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने वीडियों भी बना लिया। जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर एक वर्ष तक संबंध बनाता रहा। जब उससे शादी करने की बात कहीं तो तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच जंगलक्षत्रधारी चौकी प्रभारी विकास सिंह कर रहे थे। उन्हें कहीं से सूचना मिली थी कि आरोपित सेलिब्रेशन लाज से कबाड़ी गली जाने वाले मार्ग पर है। इसके बाद घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित पर पहले से कई मुकदमें दर्ज है। वर्ष 2019 में थाना कैंट और शाहपुर में चोरी व चोरी का सामान रखने के तीन केस दर्ज हैं। जेल भेजने के बाद आगे की जांच चल रही है।
