शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपित सफाई कर्मी गिरफ्तार, कई दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश

संवाद सूत्र, पिपराइच। महराजगंज की युवती से दुष्कर्म के आरोपित को पिपराइच पुलिस ने गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपित नगर निगम में सफाई कर्मी है। पूछताछ के बाद शुक्रवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था।

युवती ने 31 दिसंबर को पिपराइच थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। युवती ने बताया कि वह काम की तलाश में पिपराइच क्षेत्र के एक गांव में आई थी। इस दौरान एक युवक ने उसे मैरेज हाल में स्वागत करने का काम दिलाया। फिर कुछ दिन बाद उसने अपने आरोपित दोस्त शैलेश यादव जो नगर निगम में सफाई कर्मी है से परिचय कराया।

जान पहचान के बाद शैलेश ने उससे शादी करने की बात कहीं और झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने वीडियों भी बना लिया। जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर एक वर्ष तक संबंध बनाता रहा। जब उससे शादी करने की बात कहीं तो तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।