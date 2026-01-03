आयुष विश्वविद्यालय में 50 लाख की औषधियों का उत्पादन, स्वचालित मशीनों से बढ़ी क्षमता

संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में संचालित फार्मेसी में औषधि निर्माण की क्षमता में वृद्धि हुई है। स्वचालित मशीनों के उपयोग से 31 दिसंबर 25 तक लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की औषधियों का उत्पादन हुआ है। फार्मेसी में बनने वाली औषधियों की आपूर्ति औषधि भंडार कक्ष में की गई है।

आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डा. के रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि ओपीडी में मांग को देखते हुए औषधियों का उत्पादन बढ़ाया गया है। पहले चूर्ण को हाथों से छाना जाता था, जिससे समय अधिक लगता था। अब सिफ्टर मशीन के प्रयोग से बड़े और महीन कण स्वतः अलग हो रहे हैं, जिससे कम समय में अधिक मात्रा में औषधि निर्माण संभव हो सका है।