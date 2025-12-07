यूपी में खूनी रंग में रंगा जमीन का झगड़ा, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर अधेड़ की हत्या

संवाद सूत्र, (भिटौली)महराजगंज। भूमि विवाद को लेकर रविवार की शाम छह बजे कुल्हाड़ी से मारकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। घटना भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव की है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ एवं सीओ सदर जयप्रकाश तिवारी सहित तीन थानों की पुलिस मौके पर जांच-पड़ताल में जुटी है। पुलिस दो संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ कर रही है।

भैंसा निवासी विनोद तिवारी और बैजनाथ वर्मा के घर के बीच पांच फीट का रास्ता है। इसी भूमि को लेकर दोनों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। भूमि पर विनोद तिवारी ने न्यायालय से स्टे ले लिया था। फिर भी बैजनाथ वर्मा द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में चार बार दोनों पक्षों का 151 में चालान भी हुआ था। इसी को लेकर लंबे समय से दोनों में रंजिश चल रही है।

बार-बार निर्माण कार्य में अड़चने के कारण बैजनाथ ने विनोद तिवारी को रास्ते से हटाने की सोच लिया था। रविवार की शाम करीब छह बजे विनाेद तिवारी गांव के बाहर स्थित पुल के पास बैठे थे। तभी पीछे से पहुंचा बैजनाथ वर्मा उसे ललकारते हुए हमलावर हो गया। अभी विनोद अपना बचाव कर पाते की बैजनाथ ने उनके गले पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह भूमि पर नीचे गिर तड़पड़ने लगे।