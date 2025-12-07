UP Crime: तीन साल की मासूम की मौत, सौतेली मां पर हत्या का आरोप; बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान

संवाद सूत्र, भवानीगंज। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। तीन वर्षीय मासूम बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। बच्ची के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी पर बेटी की पिटाई कर जान से मारने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपित सौतेली मां को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है।

भवानीगंज थाना क्षेत्र के चकचई गांव निवासी महेश अग्रहरी पुत्र घनश्याम पेट्रोल पंप के पास मकान बनवाकर रहते हैं। उनकी पहली पत्नी खुशबू की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। इसके बाद से वह अपनी बेटी श्रेया का स्वयं पालन-पोषण कर रहे थे। अप्रैल 2025 में उन्होंने नेपाल के बहादुरगंज निवासी खुशी से दूसरा विवाह किया है। रविवार की सुबह करीब पांच बजे महेश रोजगार के सिलसिले में खलीलाबाद जा रहे थे। उन्होंने बेटी को पत्नी के पास छोड़ दिया था।

रास्ते में बेंवा चौराहे पहुंचते ही पत्नी का फोन आया कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और तुरंत घर लौटें। जब वह घर पहुंचे तो बच्ची के शरीर पर चोटों और दांत के निशान देख स्तब्ध रह गए। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। महेश का आरोप है कि सौतेली मां ने बच्ची के साथ बेरहमी की, उसे मारा-पीटा और कई स्थानों पर दांत से काटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई।