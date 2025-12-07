Language
    UP Crime: तीन साल की मासूम की मौत, सौतेली मां पर हत्या का आरोप; बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान

    By Anil Kumar Mishra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    जिले के भवानीगंज में एक तीन वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने सौतेली मां पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी सौतेली मा ...और पढ़ें

    सौतेली मां की निर्दयता ने रिश्तों की मर्यादा को किया तार-तार। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, भवानीगंज। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। तीन वर्षीय मासूम बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। बच्ची के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी पर बेटी की पिटाई कर जान से मारने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपित सौतेली मां को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है।

    भवानीगंज थाना क्षेत्र के चकचई गांव निवासी महेश अग्रहरी पुत्र घनश्याम पेट्रोल पंप के पास मकान बनवाकर रहते हैं। उनकी पहली पत्नी खुशबू की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। इसके बाद से वह अपनी बेटी श्रेया का स्वयं पालन-पोषण कर रहे थे। अप्रैल 2025 में उन्होंने नेपाल के बहादुरगंज निवासी खुशी से दूसरा विवाह किया है। रविवार की सुबह करीब पांच बजे महेश रोजगार के सिलसिले में खलीलाबाद जा रहे थे। उन्होंने बेटी को पत्नी के पास छोड़ दिया था।

    रास्ते में बेंवा चौराहे पहुंचते ही पत्नी का फोन आया कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और तुरंत घर लौटें। जब वह घर पहुंचे तो बच्ची के शरीर पर चोटों और दांत के निशान देख स्तब्ध रह गए। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। महेश का आरोप है कि सौतेली मां ने बच्ची के साथ बेरहमी की, उसे मारा-पीटा और कई स्थानों पर दांत से काटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई।

    सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। डायल 112 की सूचना पर पुलिस पहुंची। बाद में थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय, क्षेत्राधिकारी सदर शुभेंदु सिंह और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मासूम की मौत ने हर आंख नम कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।