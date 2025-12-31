महराजगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी, भाई ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र (चौक बाजार) महराजगंज। घर से निकले युवक गौतम गुप्ता का शव बुधवार को तीसरे दिन पड़री कला गांव के कब्रिस्तान के पास मिला है। घर से एक किलोमीटर दूरी पर शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के बड़े भाई ने मामले में गौतम के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें