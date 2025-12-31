Language
    महराजगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी, भाई ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    महराजगंज के चौक बाजार में घर से लापता युवक गौतम गुप्ता का शव तीसरे दिन पड़री कला गांव के कब्रिस्तान के पास मिला। मृतक के बड़े भाई ने गौतम के दोस्त पर ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौतम गुप्ता की फाइल फोटो। जागरण

    संवाद सूत्र (चौक बाजार) महराजगंज। घर से निकले युवक गौतम गुप्ता का शव बुधवार को तीसरे दिन पड़री कला गांव के कब्रिस्तान के पास मिला है। घर से एक किलोमीटर दूरी पर शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के बड़े भाई ने मामले में गौतम के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    चौक थाना अंतर्गत सेखुई निवासी मृतक के बड़े भाई फणीन्द्र गुप्त ने बताया कि सोमवार को शाम पांच बजे उसका एक दोस्त घर पर आया और उसे लेकर चला गया। गौतम ट्रक चलाता था, जिसके साथ उसका एक दोस्त भी काम करता था। हम लोग समझे कि वह ट्रक चलाने गया होगा। लेकिन बुधवार की सुबह आठ बजे उसके मृत्यु की सूचना मिली।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी निचलौल शिवप्रताप सिंह की उपस्थिति में मृतक का शव गड्ढे में से बाहर निकाला गया। युवक की मृत्यु से उसके पिता सिंघासन, माता कलावती, सहित भाई नागेंद्र, फणीन्द्र एवं हरेंद्र का रो रोकर बुरा हाल है।

    थानाध्यक्ष चौक ओमप्रकाश गुप्त ने बताया कि घटनास्थल पर युवक के शव के पास से टोपी, जूता, कांच के अवशेष, बाइक की टूटी हेड लाईट, मोटरसाइकिल आदि मिली है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।