    महराजगंज में शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए 10 लाख के आभूषण और बाइक

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    महराजगंज पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने घुघली में हुई चोरी का पर्दाफाश किया है। एक शातिर चोर उमेश साहनी को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 लाख रुपये के आभूषण ...और पढ़ें

    पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) और स्वाट (स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम) ने घुघली क्षेत्र में हुई घर में चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के कीमती आभूषण, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

    बरामद सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है। पकड़े गए आरोपित के विरुद्ध गोरखुपर-बस्ती मंडल के विभिन्न जिलों में चोरी, हत्या के प्रयास, अपहरण, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट व गुंडा एक्ट के तहत 19 मुकदमें दर्ज हैं।

    घुघली थाना अंतर्गत करौता उर्फ नेबुईया, हाल मुकाम कोतवाली थाना के पिपरा रसूलपुर निवासी काजल सिंह के अनुसार उनके पिता रामलवट सिंह को ब्रेन हैमरेज होने पर उपचार कराने के लिए सपरिवार 15 नवंबर को गोरखपुर के बाद वहां से लखनऊ चले गए। लम्बे उपचार के बाद उनका देहान्त हो गया।

    पिता का दाह संस्कार व क्रियाकर्म के बाद जब हम सपरिवार वापस ग्राम करौता उर्फ नेवुईया आयीं तो देखी कि दरवाजे खुले हुए थे तथा सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। आलमारी में रखा किमती जेवरात व रुपये अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी थी।

    पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने बताया कि सूचना के आधार पर थाना घुघली पुलिस, एसओजी व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम गोपाला स्थित नहर पुलिया के पास से अभियुक्त उमेश साहनी निवासी ग्राम महुअवा महुअई, थाना श्यामदेउरवा को गिरफ्तार किया गया।

    तलाशी के दौरान आरोपित के पास से 22,500 रुपये नकद, लगभग 82 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी बरामद हुई। बरामद आभूषणों में हार, कंगन, झुमका, टप्स, अंगूठी, नाक की कीलें, करधनी, पायजेब, पायल और चांदी के सिक्के शामिल हैं। इसके साथ ही चोरी में प्रयुक्त मोटर साइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली है।

    आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घटना में शामिल दो अन्य आरोपित धर्मवीर साहनी निवासी ग्राम परसिया और अंजनी साहनी निवासी ग्राम महुअवा महुअई, थाना श्यामदेउरवा की गिरफ्तारी के लिए टीम जुटी है।