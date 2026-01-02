यूपी के इस छोटे जिले में नए साल पर तीन करोड़ का शराब गटक गए शौकीन, बीयर, देसी और अंग्रेजी की जमकर हुई बिक्री

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नववर्ष के स्वागत में तराई के शौकीनों ने जाम पर जाम टकराए और महज एक रात में करीब तीन करोड़ रुपये की शराब गटक गए। 31 दिसंबर की रात जिलेभर में शराब की लाइसेंसी दुकानों और बारों में देर रात तक रौनक बनी रही। हर आयु वर्ग में शराब के प्रति दीवानगी दिखी। युवाओं पर बीयर का जादू सिर चढ़कर बोला, तो चालीस पार के मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च वर्ग में वाइन व अंग्रेजी शराब की मांग अधिक रही। वहीं गरीब बस्तियों में कच्ची व देशी शराब की मस्ती छायी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आबकारी विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, अकेले 31 दिसंबर को 68,950 लीटर देशी शराब, 15,840 बोतल विदेशी मदिरा और 34,960 केन बीयर की बिक्री हुई। निर्धारित दरों के हिसाब से देखें तो देशी शराब (283 रुपये प्रति लीटर) से लगभग 1.95 करोड़ रुपये, विदेशी शराब (400 रुपये प्रति बोतल) से करीब 63 लाख रुपये और बीयर (83 रुपये प्रति केन) से लगभग 29 लाख रुपये का कारोबार हुआ।

इस तरह एक ही रात में कुल बिक्री का आंकड़ा लगभग 2.8 से 2.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल से तस्करी कर लाई गई बीयर और वाइन भी खूब खपी। रात भर जाम छलकते रहे और लोग चहकते, झूमते व नाचते-गाते नजर आए।