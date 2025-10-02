प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रॉली से जा रहे नौ लोगों को लगा करंट, एक की हालत गंभीर

महराजगंज के झुंगवा चौराहे पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक ही गांव के आठ लोग घायल हो गए। बचाने के प्रयास में दूसरे गांव का एक युवक भी झुलस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपजिलाधिकारी और विधायक ने पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। बड़हरा राजा गांव के शेखपुरवा गांव से दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे लोगों के लिए झुंगवा चौराहे पर 11 हजार आपूर्ति का तार काल बन गया। जिससे ट्राली में बैठे एक ही गांव के आठ लोग विद्युत की चपेट में आ गए, जबकि बचाने गया दूसरे गांव का एक युवक भी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से विद्युत की चपेट में आए सभी लोगों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

चौक थानाक्षेत्र के शेखपुरवा गांव के इन्द्राशनपुजारी, अंशिका, महिमा, कृष्णावती, सुंदरम, दिव्या, रवीना, और रमावती गांव के ही रामेश्वर मौर्य की ट्राली पर प्रतिमा रखकर शाम पांच बजे चानकी पुल के पास विसर्जन के लिए गुरुवार को जा रहे थे।

अभी वह लोग गांव से एक किलोमीटर दूरी पर झुंगवा चौराहे पर पहुंचे ही थे, कि अचानक मूर्ति में लगा लोहे का पाइप 11 हजार वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते ट्राली में बैठे सभी लोग विद्युत स्पर्शाघात के शिकार हो गए, जिससे लोग घायल हो गए।