प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रॉली से जा रहे नौ लोगों को लगा करंट, एक की हालत गंभीर
महराजगंज के झुंगवा चौराहे पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक ही गांव के आठ लोग घायल हो गए। बचाने के प्रयास में दूसरे गांव का एक युवक भी झुलस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपजिलाधिकारी और विधायक ने पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। बड़हरा राजा गांव के शेखपुरवा गांव से दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे लोगों के लिए झुंगवा चौराहे पर 11 हजार आपूर्ति का तार काल बन गया। जिससे ट्राली में बैठे एक ही गांव के आठ लोग विद्युत की चपेट में आ गए, जबकि बचाने गया दूसरे गांव का एक युवक भी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से विद्युत की चपेट में आए सभी लोगों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
चौक थानाक्षेत्र के शेखपुरवा गांव के इन्द्राशनपुजारी, अंशिका, महिमा, कृष्णावती, सुंदरम, दिव्या, रवीना, और रमावती गांव के ही रामेश्वर मौर्य की ट्राली पर प्रतिमा रखकर शाम पांच बजे चानकी पुल के पास विसर्जन के लिए गुरुवार को जा रहे थे।
अभी वह लोग गांव से एक किलोमीटर दूरी पर झुंगवा चौराहे पर पहुंचे ही थे, कि अचानक मूर्ति में लगा लोहे का पाइप 11 हजार वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते ट्राली में बैठे सभी लोग विद्युत स्पर्शाघात के शिकार हो गए, जिससे लोग घायल हो गए।
यह हादसा देखकर झुंगवा चौराहे पर कपड़े का दुकान चला रहा एक युवक अखिलेश गुप्ता भी लोगों को बचाने गया और वह भी विद्युत के चपेट में आ गया। घटना की सूचना जैसे ही स्वजनों को मिली गांव में मातम छा गया और दहाड़ मारकर रोने चिल्लाने लगे।
स्थानीय लोगों एवं स्वजन ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। पुजारी उर्फ इंद्राशन की हालत खराब होने के कारण चिकित्सकों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी निचलौल सिद्धार्थ गुप्त ने विद्युत की चपेट में आए लोगों के स्वजन को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
जबकि सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। चौक थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि आठ लोग खतरे से बाहर हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
