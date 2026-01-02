Maharajganj Accident: घने कोहरे में कार बिजली पोल से टकराकर गड्ढे में पलटी, पांच लोग बाल-बाल बचे
नववर्ष के पहले दिन निचलौल-चौक मार्ग पर घने कोहरे के कारण एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराकर गड्ढे में पलट गई। यह हादसा मदनपुरा ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, निचलौल। नववर्ष के पहले दिन घने कोहरे ने एक बड़ा हादसा होते-होते टाल दिया। गुरुवार सुबह निचलौल–चौक मार्ग पर ग्राम मदनपुरा के पास तेज रफ्तार कार घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई और उसे तोड़ते हुए गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार सवार पांच लोग बाल-बाल बच गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। पहले वह सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराई और फिर गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर दौड़ पड़े और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। इसके बाद कार सवार सभी लोग बिना कुछ बताए चले गए। कुछ देर बाद जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया।
गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बिजली का पोल टूटने से मार्ग के किनारे कुछ समय तक अव्यवस्था बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि कोहरे के कारण इस मार्ग पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
उन्होंने प्रशासन से कोहरे के मौसम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और गति सीमा को लेकर सख्ती बरतने की मांग की है। निचलौल थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिर भी कार सवार के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।
