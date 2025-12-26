Language
    गन्ने के खेत में मिला अधेड़ का सड़ा-गला शव...चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों को जानवरों ने खाया, हत्या की आशंका

    By Santosh Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक गन्ने के खेत में एक अधेड़ का सड़ा-गला शव मिला है। शव की हालत बहुत खराब थी, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों को जानवरों न ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण महराजगंज। घुघली में गन्ने की कटाई के दौरान किसानों को एक खेत में अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    शव के सड़ा-गला होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर मौजूद लोगों ने आशंका जताई है कि कहीं हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    घटना घुघली थाना क्षेत्र के पौहरिया गांव की है, जहां दिवाकर यादव के गन्ने के खेत में गुरुवार की सुबह करीब 9.45 बजे किसान गन्ना काट रहे थे। इसी दौरान खेत के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव लगभग एक माह पुराना प्रतीत हो रहा है। चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों को जानवरों द्वारा खा लिए जाने के कारण शव की हालत बेहद खराब थी, जिससे पहचान संभव नहीं हो सकी।

    सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    शव की पहचान कराने के साथ ही मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला हत्या का है या किसी अन्य कारण से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।