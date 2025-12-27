India-Nepal Border Cyber Fraud: डिजिटल वॉलेट में बदला जा रहा ठगी का रुपया, नेपाल तक हो रहा ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, नौतनवा। साइबर अपराध से अर्जित काले धन को सफेद करने के लिए अब क्रिप्टो करेंसी को सबसे सुरक्षित माध्यम बनाया जा रहा है। भारत–नेपाल सीमा से सटे नौतनवा और सोनौली क्षेत्र में बैठे साइबर फ्रॉड के हैंडलर क्रिप्टो करेंसी के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी इकाइयों की भी कड़ी नजर बनी हुई है। साइबर ठग फर्जी काल, आनलाइन निवेश स्कीम, केवाईसी अपडेट, बैंकिंग धोखाधड़ी और ओटीपी फ्राड के जरिए बड़ी रकम जुटाते हैं।

इसके बाद इस धन को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर डिजिटल वालेट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस नेटवर्क का सीधा कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ है। कई मामलों में क्रिप्टो वालेट नेपाल में सक्रिय हैंडलरों के पास ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और गंतव्य को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

खुफिया एजेंसियों को ऐसे कई इनपुट मिले हैं, जिनमें यह सामने आया है कि कुछ लोग सीमित आय के बावजूद महंगी संपत्तियां, वाहन और लग्जरी जीवनशैली अपना रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में साइबर सेल, आर्थिक अपराध इकाई और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।