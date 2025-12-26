महराजगंज में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, ASD लिस्ट में दर्ज हैं 15.13 प्रतिशत मतदाता

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत एनुमरेशन फार्म भरने की समय-सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। इसके साथ ही मतदाता सूची को लेकर स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। जिले में कुल 19,92,459 मतदाताओं के सापेक्ष अब तक 84.87 प्रतिशत यानी 16,90,962 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं, जबकि शेष 15.13 प्रतिशत मतदाता एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड) श्रेणी में दर्ज हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से कटना तय है।

डिजिटाइज्ड मतदाताओं के मैपिंग आंकड़ों के अनुसार जिले में 73.91 प्रतिशत यानी 14,72,746 मतदाताओं की मैपिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। इनमें 36.78 प्रतिशत मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या अपने माता-पिता का नाम खोजकर सेल्फ मैपिंग की है, जबकि 37.13 प्रतिशत मतदाताओं की प्रोजनी मैपिंग की गई है।

वहीं 10.93 प्रतिशत यानी 2,17,813 मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे सभी नो-मैपिंग मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता प्रमाणित करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके प्रपत्र लिए जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2003 की मतदाता सूची के सापेक्ष 2.86 प्रतिशत यानी 57,073 मतदाता मृतक श्रेणी में पाए गए हैं। इसके अलावा 3.61 प्रतिशत यानी 72,016 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका है, जबकि 6.52 प्रतिशत यानी 1,29,889 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है।

इस प्रकार कुल 3,01,505 मतदाता यानी 15.13 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका नाम कटना तय बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने यह तय किया है, कि इनकी एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड) सूची भी प्रकाशित होगी, जिसको देखकर यह मतदाता अगर आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो एसआइआर प्रक्रिया पूरी कराते हुए पुन: उनका नाम शामिल किया जाएगा।