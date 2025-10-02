Gas Cylinder Fire: महाराजगंज में भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर से लगी आग, तीन झोपड़ी जली

महाराजगंज जिले के सोहगीबरवा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से तीन झोपड़ियां जल गईं। रामानंद की बेटी बबिता के घर में सिलेंडर रिसाव के कारण आग लगी जो पड़ोस के घरों तक फैल गई। पुलिस और ग्रामीणों ने आग बुझाई। तहसीलदार ने राजस्व टीम द्वारा जांच कराकर पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, निचलौल। महराजगंज जिले के अति पिछड़े क्षेत्र सोहगीबरवा के शिकारपुर टोला मटियरवा में भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर से अचानक आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में आने से तीन झोपड़ी जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने किसी तरह से आग बुझाई।

