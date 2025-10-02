Language
    Gas Cylinder Fire: महाराजगंज में भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर से लगी आग, तीन झोपड़ी जली

    By Santosh Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    महाराजगंज जिले के सोहगीबरवा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से तीन झोपड़ियां जल गईं। रामानंद की बेटी बबिता के घर में सिलेंडर रिसाव के कारण आग लगी जो पड़ोस के घरों तक फैल गई। पुलिस और ग्रामीणों ने आग बुझाई। तहसीलदार ने राजस्व टीम द्वारा जांच कराकर पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की बात कही है।

    सोहगीबरवा के शिकारपुर टोला मटियरवा में जलती झोपड़ी। सौ. ग्रामीण

    जागरण संवाददाता, निचलौल। महराजगंज जिले के अति पिछड़े क्षेत्र सोहगीबरवा के शिकारपुर टोला मटियरवा में भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर से अचानक आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में आने से तीन झोपड़ी जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने किसी तरह से आग बुझाई।

    बुधवार की शाम सात बजे रामानंद की बेटी बबिता घर पर खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस सिलेंडर से रिसाव होने लगा। अभी लोग कुछ समझ पाते की आग विकराल रूप ले लिया। स्वजन किसी तरह से बाहर भाग कर अपनी जान बचाए। धीरे-धीरे यह आग पड़ोस के भी घर में पहुंच गई और केशवर व विनोद की आवासीय झोपड़ी को भी जला डाला।

    मौके पर पहुंची पुलिस वह ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से तीनों झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बताया है कि आग लगने की सूचना मिली है। ग्रामीण व पुलिस कर्मियों के द्वारा आग को बुझा दिया गया है। राजस्व टीम के द्वारा जांच करा कर पीड़ितों को सहायता प्रदान की जाएगी।