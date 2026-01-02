महराजगंज में CRPF जवान से 11.80 लाख की ठगी, ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर फंसाया

जागरण संवाददाता, महराजगंज। शेयर ट्रेडिंग और व्यापार में अधिक मुनाफे का लालच देकर सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) जवान से 11 लाख 80 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



कोतवाली थाना क्षेत्र के नदुआ बाजार निवासी मनीष मौर्य ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि ग्राम रुदलापुर, पोस्ट महुअवा निवासी विनोद यादव ने खुद को ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताते हुए निवेश पर हर माह पांच प्रतिशत लाभ और मूलधन की सुरक्षा का भरोसा दिया।