महराजगंज में CRPF जवान से 11.80 लाख की ठगी, ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर फंसाया
जागरण संवाददाता, महराजगंज। शेयर ट्रेडिंग और व्यापार में अधिक मुनाफे का लालच देकर सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) जवान से 11 लाख 80 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के नदुआ बाजार निवासी मनीष मौर्य ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि ग्राम रुदलापुर, पोस्ट महुअवा निवासी विनोद यादव ने खुद को ट्रेडिंग कंपनी का संचालक बताते हुए निवेश पर हर माह पांच प्रतिशत लाभ और मूलधन की सुरक्षा का भरोसा दिया।
झांसे में आकर मनीष ने अलग-अलग तिथियों में कुल 11.80 लाख रुपये आरोपी को दिए। आरोप है कि शुरुआत में कुछ माह लाभ देने के बाद आरोपित ने न तो पैसा लौटाया और न ही संपर्क किया।
ज़मीन की रजिस्ट्री और सुरक्षा के वादे भी पूरे नहीं किए गए। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि आरोपित विनोद यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
