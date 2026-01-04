नेपाल में रनवे पर बेकाबू होकर फिसला बुद्ध एयर का प्लेन, बाल-बाल बचे 55 यात्री
संवाद सूत्र, सोनौली/छपवा। नेपाल के झापा जिले स्थित भद्रपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात काठमांडू से आ रहा बुद्ध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान में सवार 51 यात्री और चार क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, कुछ को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद एविएशन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
बुद्ध एयर ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच में नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी (सीएएन) के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। सीएएन के अनुसार लैंडिंग के समय विमान अपेक्षा से अधिक एंगल पर रनवे को छू गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। तकनीकी कारण, पायलट के आकलन और मौसम की भूमिका की जांच की जा रही है।
भद्रपुर एयरपोर्ट का रनवे एटीआर विमानों के लिए न्यूनतम मानकों के अनुरूप बताया जा रहा है। घटना के बाद रनवे की लंबाई अस्थायी रूप से घटाकर एयरपोर्ट को फिर चालू किया गया।
एविएशन विशेषज्ञ कुमार चालिसे ने कहा कि यदि विमान के मुख्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा है तो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आंतरिक जांच के साथ स्वतंत्र समिति गठित करने के संकेत दिए हैं।
