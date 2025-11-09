Weather Update: यूपी में ठंड! लखनऊ में पारा गिरा और बाराबंकी सबसे ठंडा, आज के मौसम का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। तीन दिन पहले तक दिन में हल्की धूप की वजह से रात में सामान्य तापमान था, लेकिन शुक्रवार को अचानक न्यूनतम पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से राजधानी में भी लोगों ने पहली बार ठंड महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार, अभी एक सप्ताह तक मौसम में कोई बदलाव के आसार नहीं हैं।

