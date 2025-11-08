Odisha Weather Update: ओड़िशा में शीतलहर का खतरा! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, अनुगुल। Odisha Weather: सर्दी अब दस्तक दे चुकी है। ओडिशा में मौसम अचानक बदल गया है और राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 14 से 20 नवंबर के बीच राज्यभर में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इस दौरान तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, दारींगबाड़ी, फुलबानी, कोरापुट, कालाहांडी, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जैसे जिलों में रात का पारा तेजी से गिर रहा है। फुलबानी में तापमान 12.5 डिग्री, दारींगबाड़ी में 14 डिग्री, जबकि कोरापुट में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक पहुँच सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से ठंडी हवाएं पूर्वी दिशा में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात और सुबह के समय ठंड का असर महसूस किया जाएगा। यह दौर कम से कम 20 नवंबर तक जारी रहने की संभावना है।