    जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग और पहलगाम में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, 16 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:01 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। पहलगाम में सबसे कम -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 16 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 17-18 नवंबर को बादल छा सकते हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में ठंड बढ़ गई है। किसानों को कृषि कार्य जारी रखने की सलाह दी गई है। जम्मू में दिन का तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। पहाड़ों पर हिमपात के बाद कश्मीर के कई शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। इसका असर मैदानों में भी दिख रहा है और दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहलगाम में सबसे कम शून्य से माइनस तीन डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग पे अगले दस दिन तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है।

    मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 16 नवंबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा, हालांकि तापमान में और गिरावट भी आएगी। 17-18 नवंबर को मौसम आंशिक रूप से लेकर सामान्यतः बादलों से घिरा रह सकता है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम समेत घाटी के कई अन्य जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री से नीचे चले जाने से ठंड ने जोर पकड़ा है। किसानों को कृषि गतिविधियों को सामान्य रूप से जारी रखने की सलाह दी गई है।

    प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तड़के और रात को ठंड में वृद्धि हो रही है। जम्मू समेत कई हिस्सों में अब दिन में धूप से हटने पर ठंडक का अहसास हो रहा है। यहां शुक्रवार को दिन का तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 19.8, बटोत में 20.1, कटड़ा में 25.6 और भद्रवाह में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान 17.5, पहलगाम में 13.2 और गुलमर्ग में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।