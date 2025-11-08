जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग और पहलगाम में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, 16 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट

जागरण संवाददाता, जम्मू। पहाड़ों पर हिमपात के बाद कश्मीर के कई शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। इसका असर मैदानों में भी दिख रहा है और दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहलगाम में सबसे कम शून्य से माइनस तीन डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग पे अगले दस दिन तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 16 नवंबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा, हालांकि तापमान में और गिरावट भी आएगी। 17-18 नवंबर को मौसम आंशिक रूप से लेकर सामान्यतः बादलों से घिरा रह सकता है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम समेत घाटी के कई अन्य जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री से नीचे चले जाने से ठंड ने जोर पकड़ा है। किसानों को कृषि गतिविधियों को सामान्य रूप से जारी रखने की सलाह दी गई है।