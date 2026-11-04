देवा, बटेश्वर, ददरी और नौचंदी: यूपी के मेलों ने सदियों से संजो रखी है साझी संस्कृति

अभिजीत पाठक- उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मेले किसी एक कालखंड या धर्म की उपज नहीं हैं। ये उस साझा इतिहास के जीवित दस्तावेज हैं, जिसे अवध की नफासत, ब्रज के अध्यात्म, पूर्वांचल के विमर्श और पश्चिमी यूपी की जिंदादिली ने सदियों तक अपने पसीने से सींचा है। बाजार और सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो जाए, ज़मीन से जुड़े इन मेलों में मिलने वाली आत्मीयता, विविधता और साझी विरासत का विकल्प आज भी किसी तकनीक के पास नहीं है।

साझी विरासत की जीवंत धुरी: उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मेले धूल उड़ाती पगडंडियां, आसमान छूते झूले, जलेबी की सोंधी खुशबू और लाउडस्पीकर पर गूंजती रागिनी व कव्वाली—उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मेले किसी औपचारिक उत्सव से कहीं बढ़कर लोकजीवन की धड़कन हैं। डिजिटल युग, स्क्रीन संस्कृति और मॉल के बढ़ते प्रभाव के बीच भी प्रदेश के ऐतिहासिक मेले अपनी उस पहचान को मजबूती से थामे हुए हैं, जिसने सदियों से विभिन्न समाजों, आस्थाओं और क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरो रखा है।

यही वजह है कि यहां चादर चढ़ाने वालों में जितनी संख्या मुसलमानों की होती है, उतनी ही हिंदू श्रद्धालुओं की भी। मजार के अहाते से बाहर निकलते ही मेला मैदान में मुशायरे, सूफी संगीत और पारंपरिक दंगल की गूंज सुनाई देती है। अयोध्या, गोरखपुर, हरियाणा और पंजाब तक के पहलवान यहां अखाड़े में दो-दो हाथ करते हैं। खेल और कला का यह संगम बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लोगों को एक मैदान में लाता है।

सदियों से यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से व्यापारी ऊंट, घोड़े, खच्चर और उन्नत नस्ल की गाय-भैंसों की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचते हैं। एक तरफ यमुना में दीपदान और घंट-घड़ियाल की गूंज होती है, तो दूसरी तरफ तंबुओं के शहर में लोकगीत, आल्हा-ऊदल के गायन और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें सजती हैं। यह मेला बताता है कि धर्म और आजीविका हमारे समाज में कभी अलग-अलग नहीं रहे।

ददरी मेला दो चरणों में संपन्न होता है—पहला 'नंदी ग्राम' और दूसरा 'मीना बाजार'। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के बाद शुरू होने वाला यह मेला महीनों तक चलता है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत इसका 'भारतेंदु मंच' रहा है। 1884 में इसी मेले के मंच से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना ऐतिहासिक भाषण "भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है?" दिया था। आज भी यह मेला सिर्फ खरीद-बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि पूर्वांचल के किसानों, बुद्धिजीवियों और लोक कलाकारों के मिलने का साझा मंच है।

मंदिर के घंटों की आवाज और दरगाह की अज़ान यहां एक साथ फिजाओं में तैरती हैं। श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकते हैं और दरगाह पर चादर पेश करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह मेला क्रांतिकारियों के गुप्त संदेशों के आदान-प्रदान और जनसंपर्क का प्रमुख केंद्र रहा था। आज भी यहां लगने वाला विशाल बाजार, मेरठ की कैंची, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और पारंपरिक हलवा-पराठा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीवनशैली को दर्शाता है।