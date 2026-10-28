तिगरी मेला की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, गंगा रोड का निर्माण शुरू; 5KM के दायरे में सज रहा तंबुओं का शहर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले की तैयारियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मंगलवार को मेला स्थल पर गंगा रोड के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया।

वहीं, सदर रोड भी तैयार हो चुकी है। हालांकि, कुछ स्थानों पर दलदली जमीन सड़क निर्माण में बाधा बन रही है। मेला स्थल पर झूलों का सामान लेकर ट्रकों की आवाजाही शुरू होने के मद्देनजर रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है।

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा धाम तिगरी में लगने वाले इस मेले की उत्तर भारत में विशेष पहचान है। दिव्य और भव्य स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस मेले को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया है। मेले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

मेला की तैयारियां जोरों पर पिछले दिनों जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने मेला समिति की बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को गंगा रोड के निर्माण का काम शुरू कराया गया। मेला स्थल तक आवागमन सुगम बनाने के लिए सड़कों को तैयार किया जा रहा है, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और दुकानदारों को परेशानी न हो।