UP Weather Today: कल तक मिलेगा ऐसे ही गुनगुने मौसम का मजा, परसों से फिर गिरेगा तापमान

जागरण संवाददाता, वाराणसी/लखनऊ। वर्ष के प्रथम दिवस सुबह के समय रहे घने कोहरे की धुंध कुछ ही देर बाद छट गई। प्राची में निकले सूर्य की प्रखर किरणों ने उजास के साथ गुुनगुनी धूप फैलाई तो लोग बाहर निकल उसका आनंद लेने से न चूके। धूप के चलते दिन का अधिकतम तापमान लगभग दो डिग्री सेल्सियस बढ़ा और ठंड का प्रभाव कम हो गया लेकिन दोपहर ढलते ही फिर गलन ने अपना पांव पसारना आरंभ किया और लोग अलाव, हीटर, ब्लोवर की लौटने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह जल्द ही कोहरा छट जाने के कारण लगभग एक पखवारे बाद कोई भी उड़ान निरस्त नहीं की गई, जबकि कई ट्रेनेें विलंब से चल रही थीं। मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान है कि शनिवार तक ऐसा ही गुनगुना मौसम बना रह सकता है, रविवार से पुन: घना कोहरा छाने लगेगा, तापमान गिरेगा, बर्फीली पछुआ चलेगी और ठंड बढ़ जाएगी।

बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का फ्रंट वार्म फेज इधर से गुजर रहा है, इसके आगे बढ़ते ही कोल्ड फ्रंट पहुंचेगा और एक बार फिर ठंड तेज हो जाएगी। बहरहाल गुरुवार को दिन में प्रखर धूप निकलने से बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक 21.3 पर पहुुंच गया। न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई और यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे 6.6 डिग्री सेल्सियस रही।

बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस के सामान्य स्तर पर रहा। प्रात:काल कोहरा छिछला होने से न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर रही जो बाद में दो किमी तक पहुंच गई।



जनवरी माह में शीतलहर के दिनों की संख्या होगी सामान्य से अधिक

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में जारी ला-निना परिस्थितियों के कारण जनवरी माह मे प्रदेश के बड़े इलाके में औसत मासिक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में शीतलहर के दिनों की संख्या जलवायवीय औसत के सापेक्ष 1-3 दिन अधिक रहने की संभावना है। इसी दौरान औसत मासिक अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रहने की संभावना है।

इस दौरान पूरे प्रदेश का मासिक औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4° सेल्सियस तक कम रहा जबकि पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता नगण्य रहने से औसत मासिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास 08-12° सेल्सियसा के आसपास रहा। कानपुर का मौसम नमी के कारण धुंध और ऊंचे बादल और कोहरा का मौसम रहेगा। आगरा: साल के पहले दिन बूंदाबांदी, गलन अधिक रही अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को शहर में मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह कोहरा छाया और दिनभर बादल छाए रहे। दोपहर तीन बजे के करीब बूंदाबांदी शुरू हो गई। यह रुक-रुक कर शाम ढलने तक होती रही। अधिकतम तापमान में गिरावट की वजह से गलन बढ़ गई, जिससे शहरवासी ठिठुरते रहे। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाए रहने और दोपहर में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है।