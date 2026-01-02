Language
    नववर्ष पर गोरखपुर में लगा भीषण जाम, नौकायन रोड समेत कई इलाकों में रेंगते रहे वाहन

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:31 AM (IST)

    नव वर्ष के अवसर पर नौकायन पर उमड़ी भीड़। संगम दूबे

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नववर्ष के पहले दिन सैर-सपाटे व दर्शन-पूजन के लिए उमड़ी भीड़ ने शहर की यातायात व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव बना दिया। गुरुवार को दोपहर 12 बजे से ही नौकायन क्षेत्र में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर दो बजे के बाद हालात ऐसे बने कि नौकायन रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात लगभग ठप हो गया।

    स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सर्किट हाउस से आगे किसी भी चारपहिया वाहन को जाने नहीं दिया गया। नौकायन की ओर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई और यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया। इसके बावजूद पर्यटकों व स्थानीय लोगों की भारी संख्या के कारण सड़क पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही।

    नौकायन के साथ-साथ गोरखनाथ मंदिर रोड पर भी देर शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की वजह से मोहद्दीपुर, पैडलेगंज और धर्मशाला बाजार क्षेत्र में भी वाहन रेंगते नजर आए। नौसढ़ और कूड़ाघाट इलाके में दोपहर बाद से ही ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता गया।

    नववर्ष पर धार्मिक स्थलों की ओर लोगों का रुझान भी साफ दिखा। बुढ़िया माता मंदिर, तरकुलहा देवी मंदिर, महादेव झारखंडी और पंचमुखी हनुमान मंदिर के आसपास देर शाम तक भीड़ लगी रही। परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे लोगों की वजह से इन क्षेत्रों में भी सड़कें जाम से जूझती रहीं और वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

    होटल और रेस्टोरेंट के आसपास भी स्थिति अलग नहीं रही। नौकायन क्षेत्र, मोहद्दीपुर और प्रमुख सड़कों के किनारे स्थित होटलों के बाहर वाहनों की कतारें लग गईं। पार्किंग की कमी और सड़क किनारे खड़े वाहनों ने जाम की समस्या को और बढ़ा दिया। यातायात पुलिस और स्थानीय थानों की पुलिस सुबह से ही मुस्तैद रही।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर चिड़ियाघर में नए साल पर उमड़ी रिकॉर्ड भीड़, 18,800 दर्शकों ने किया दीदार

    प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। अधिकारी पल-पल की स्थिति पर नजर रखे हुए थे और जरूरत के अनुसार मार्गों को डायवर्ट कराया गया। कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों को हाथों-हाथ यातायात संभालते देखा गया। सख्ती व डायवर्जन के बावजूद भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि देर शाम तक शहर के कई हिस्सों में यातायात सामान्य नहीं हो सका।