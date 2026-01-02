गोरखपुर चिड़ियाघर में नए साल पर उमड़ी रिकॉर्ड भीड़, 18,800 दर्शकों ने किया दीदार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नूतन वर्ष का उल्लास चिड़ियाघर में भी खूब नजर आया। आलम यह रहा कि चिड़ियाघर में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। सुबह 10 से 12 बजे के बीच करीब पांच हजार लोग चिड़ियाघर पहुंचे, लेकिन दोपहर बाद भीड़ अचानक बढ़ गई। टिकट काउंटर बंद होने तक कुल 18 हजार 800 दर्शकों ने चिड़ियाघर में प्रवेश किया। इनमें करीब 1500 दर्शक आनलाइन टिकट लेकर पहुंचे थे।

बच्चों की संख्या भी उल्लेखनीय रही। लगभग 3500 बच्चे ऐसे थे, जिनका टिकट नहीं लिया गया। भारी भीड़ के कारण चिड़ियाघर शाम 5:50 बजे बंद किया गया। भीड़ को देखते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर रखी थीं।

टिकट काउंटरों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी गई थी। लोगों से आनलाइन टिकट लेकर आने की अपील की गई थी। वन्यजीवों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वन विभाग के रेंजर, वन दारोगा सहित बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती की गई थी, ताकि कोई दर्शक जानवरों को परेशान न करे या बाड़ों के भीतर न जा सके।