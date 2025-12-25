Language
    UP Weather Today: लखनऊ-गोरखपुर में कोहरे का कहर तो आगरा में धूप से राहत, पढ़िए IMD का ताजा अपडेट

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:47 AM (IST)

    Weather forecast for Uttar Pradesh: लखनऊ और गोरखपुर में कोहरे का कहर जारी है, जबकि आगरा में धूप से लोगों को राहत मिली है। IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, ...और पढ़ें

    UP में कोहरे का कहर। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP ka Muasam: गुरुवार को सर्द और सितम ढा सकती है। गुरुवार को सुबह लखनऊ और आसपास के जिलों में घना कोहरा रहेगा। दोपहर बाद आसमान साफ हो सकता है। वहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा , दोपहर में धूप निकली लेकिन शाम होते ही लोग गलन के कारण ठिठुरते रहे।

    बुधवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि 4.8 डिग्री अधिक रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 19 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस की जगह 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

    आगरा: धूप निकलने से ठंड से राहत

    आगरा शहर में लगातार दूसरे दिन बुधवार को अच्छी धूप निकलने से शहरवासियों को कंपाने वाली ठंड से राहत मिली। न्यूनतम तापमान में वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह कोहरा या धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

    मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध रह सकती है। 27 दिसंबर को घन कोहरा पड़ सकता है। तापमान में दो दिन अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा

    गोरखपुर का मौसम

    गोरखपुर में गुरुवार को घने या बहुत घने कोहरे के साथ ठंडे दिन की स्थिति बनी रहेगी। बादलों के कारण सूर्य निकलने की संभावना कम है। दिन में गलन अधिक हो सकती है।