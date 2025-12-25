Indian Railway News: 12 घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची गोरखधाम, वैशाली भी लेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। दिल्ली से आने वाली 12556 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस रोजाना सुबह की बजाय रात को गोरखपुर पहुंच रही है। बुधवार को भी यह ट्रेन 12 घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। 12566 वैशाली एक्सप्रेस भी चार घंटे लेट पहुंची। भूखे-प्यासे यात्री रास्ते भर ठिठुरते रहे। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे यात्री परेशान रहे।

कोहरे में ट्रेनों का सर्वाधिक विलंबन दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर रूट पर ही हो रहा है। लगातार समय से चलने वाली 12566 बिहार संपर्कक्रांति और 12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस भी विलंबित हो जा रही। बिहार संपर्क क्रांति चार घंटे और सप्तक्रांति आठ घंटे लेट गोरखपुर पहुंची।

19038 बाघ एक्सप्रेस भी तीन घंटे देर से चल रही थी। जानकारों का कहना है कि ठंड और कोहरा बढ़ने के साथ ट्रेनों की लेटलतीफी और बढ़ेगी। यात्रियों को नए साल में भी परेशानी उठानी पड़ेगी। वैसे भी रेलवे ने कोहरे को देखते हुए कई ट्रेनों को पहले से ही निरस्त कर दिया है।